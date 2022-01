Sicurezza: Mira investe in telecamere e droni

La Prefettura di Venezia ha dato il via libera al finanziamento di 53 mila euro relativo al progetto di prevenzione e lotta al mercato della droga, sul territorio comunale, presentato al Cosp – Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica –, elaborato d’intesa con il Comando di Polizia locale e che troverà applicazione nel corso di quest’anno.

Tale erogazione, riferita a un bando ministeriale, va ad affiancarsi ai 21 mila euro già ricevuti nel corso del 2021 nell’ambito del Bando nazionale Scuole sicure – Contrasto allo spaccio e uso di sostanze stupefacenti.

Gli interventi si svilupperanno in diverse direttrici, con attività di informazione e formazione, e con l’installazione, una volta espletate le procedure autorizzative (che prevedono un iter articolato), di altre sei videocamere, sia fisse che mobili: verranno impiegate in altrettanti luoghi “sensibili” al momento sprovvisti di sistemi di videosorveglianza, tra cui le aree dove sono stati segnalati problemi legati alla droga e altri importanti ambiti come alcune piazze.

Inoltre, il progetto prevede che il Comando di Polizia locale si doti di un drone, munito di telecamera con visione notturna, finalizzato al monitoraggio da remoto di ampie porzioni del territorio, a supporto di una maggiore efficacia dell’azione degli agenti. Tale apparecchiatura, già in uso in altre città, sarà utilizzata anche per il rilievo degli incidenti stradali, per il controllo della viabilità, dei parchi pubblici e di altre aree a “rischio” del territorio comunale, anche in base alle segnalazioni della cittadinanza.

“In un periodo in cui gli enti locali devono fare i conti con croniche carenze di organico, durante questa consiliatura abbiamo puntato sulla tecnologia e le apparecchiature – sottolinea l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Fabio Zaccarin – Abbiamo implementato la rete dei varchi stradali per il riconoscimento di auto in black list, nuovi etilometri portatili, i telelaser oltre alla fornitura di veicoli più adeguati. Inoltre, abbiamo aperto una nuova Centrale Operativa autonoma, una nuova sede più funzionale per il Comando trasferito ad Oriago e sono state siglate convenzioni e collaborazioni con la Polizia Locale di Venezia che ci consentiranno di sfruttare le dotazioni e le potenzialità della Smart Control Room del Tronchetto, una delle sale dati tra le più avanzate in Italia. Sono, questi, fatti concreti che hanno messo fin da subito in primo piano l’attenzione per la sicurezza del nostro territorio da parte di questa amministrazione comunale”.