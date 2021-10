Siae sotto attacco hacker: dati trafugati, chiesti 3 milioni di riscatto

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Attacco hacker alla Siae.

Secondo quanto appreso si tratterebbe di un attacco del tipo ‘data breach’.

Il danno provocato alla Siae è notevole: sono stati estrapolati meno di 70 gigabyte di dati.

Gli hacker hanno chiesto un riscatto per evitarne la pubblicazione.

La Polizia postale indaga sul caso, attraverso il compartimento di Roma del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche).

La Società degli autori e degli editori, secondo quanto si apprende, era già stata vittima alcune settimane fa di attacchi hacker di modeste dimensioni, quelli che in gergo sono chiamati pishing.

Per questo era scattata l’allerta dei sistemi di sicurezza.

L’attacco hacker odierno, invece, è stato rivendicato dal gruppo Everest.

Sono stati sottratti 60 GB di dati.

Sfortunatamente tra i Giga byte trafugati vi sono dati sensibili come carte di identità, patenti, tessere sanitarie e indirizzi.

Alcuni di essi sono stati già messi in vendita sul dark web.

La richiesta fatta alla Siae, spiega il direttore generale Blandini, è di tre milioni di euro in bitcoin.

I documenti sottratti sono 28 mila.

L’azienda, in ogni caso, non ha intenzione di pagare.

“La Siae non darà seguito alla richiesta di riscatto”, ha infatti confermato all’ANSA il dg Gaetano Blandini.

“Abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia postale e al garante della privacy come da prassi”.