“E’ morto Shakespeare, era stato vaccinato contro Covid”: la gaffe della giornalista tv

“E’ morto Shakespeare, era stato vaccinato contro Covid”, l’annuncio in tv del decesso del Bardo sorprende i telespettatori.

Tutto merito di una giornalista argentina che di suo, aggiunge: “Era un maestro, siamo scioccati”.

Notizie divertenti per fortuna ne capitano anche in questo periodo.

Oggi molte agenzie parlano della straordinaria gaffe di una giornalista della tv argentina.

La professionista, in diretta, letta sulle agenzie la notizia della morte del primo uomo al mondo ad essere vaccinato, l’inglese William ‘Bill’ Shakespeare, di 81 anni, ha pensato si trattasse del ben più noto omonimo drammaturgo e poeta di Stratford-upon-Avon.

Il Bardo, però, è morto nel 1616 come si legge in tutti i libri di scuola.

La notizia è stata diffusa dalla Bbc.

La giornalista di Canal 26 Noelia Novillo ha annunciato in diretta giovedì scorso con aria seria che “uno dei più importanti scrittori in lingua inglese, per me un maestro, è morto”.

“Stiamo parlando di William Shakespeare. La notizia ci ha scioccati. Vi faremo sapere come e perché è successo”, ha aggiunto.

Inutile dire che appena si è diffusa la notizia del clamoroso scambio di persona televisivo, i social media si sono scatenati: “I Montecchi e i Capuleti si sono recati alla veglia funebre”, ha scritto persino qualcuno su Twitter.

William Shakespeare, invece, ex operaio della Rolls Royce, era stato vaccinato a dicembre 2020 diventando il primo a livello locale, e la seconda persona al mondo, a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech.

E’ morto il 25 maggio per una malattia non collegata al Covid.