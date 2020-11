Serbo con documenti falsi in audi A4: arrestato per la legge antiterrorismo

Serbo con documenti falsi in audi A4 viene fermato per un controllo dalla polizia e arrestato.

La squadra volanti, ieri pomeriggio, ha arrestato in flagranza di reato l’uomo che era in possesso di una carta d’identità croata falsa.

Alle ore 14.30 circa i poliziotti hanno svolto un controllo su un Audi A4 nera con targa straniera che si trovava in via Gozzi, a Mestre.

Su richiesta degli agenti il conducente ha fornito una patente di guida e una carta d’identità croata che allo sguardo esperto dei poliziotti è subito sembrata falsa.





Interpellato sull’argomento, il soggetto ha ammesso la falsità dei documenti dichiarando di essere cittadino serbo.

La falsità dei documenti è stata confermata anche dai successivi accertamenti tecnici.

C.M., queste le iniziali del serbo, è stato pertanto arrestato come previsto dalla normativa antiterrorismo, i documenti sono stati posti sotto sequestro ed il mezzo in fermo amministrativo. Questa mattina si è svolto

il processo per direttissima che ha portato alla condanna ad un anno di reclusione pena sospesa. L’intervento di iniziativa degli agenti ha portato alla identificazione e all’arresto di una persona con identità falsa. I controlli proseguono, fondamentali per il contrasto della criminalità e di episodi come questi, soprattutto in un periodo delicato come quello dell’emergenza sanitaria per Covid-19.