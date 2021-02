Ne’ distanziamento ne’ rispetto per gli orari: altri due bar a gestione cinese chiusi

Martellago, carabinieri in due bar che non rispettavano le regole e che sono caduti nei controlli dei Carabinieri: i due bar servivano da bere in barba alle norme.

Alla luce della gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, continua l’attività di controllo sul rispetto delle norme di “distanziamento sociale” e sul divieto di servire e consumare all’interno degli esercizi pubblici oltre il limite orario imposto e del tutto ingiustificate erano alcune condotte adottate da incauti cittadini e gestori di bar che sono incorsi nella sanzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Martellago.

Sono ancora numerose – pur essendo ormai acquisito ai più la cornice dei vari divieti – le contravvenzioni, con relativa sanzione pecuniaria, elevate infatti dai militari nei confronti di persone sorprese senza adottare il “distanziamento”, ovvero in piena consumazione all’interno di bar ben oltre il fatidico limite delle 18.00.

Tra tutte, nelle ultime ore spicca la posizione di due baristi di Martellago nella centrale Piazza Vittoria, di origini cinesi, che in spregio ai divieti, serviva alcolici e spritz consumati direttamente all’interno del locale a tardo pomeriggio, favorendo così l’elusione di ogni norma di distanziamento ed isolamento.

Ai Carabinieri di Martellago non è sfuggita però la situazione, cogliendo clienti e titolari sul fatto e sanzionando questi ultimi, anche con la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni per entrambi.

Specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio in funzione Covid-19 verranno posti in essere nelle prossime settimane, invitando tutta la cittadinanza al rispetto dei divieti e ad un senso civico maggiore.

