Selvaggia Roma ha baciato Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah ''con la lingua''?

Il ciclone Selvaggia Roma si abbatte sulla Casa del Grande Fratello VIP. A qualche ora dal suo ingresso la influencer romana ha ufficializzato due flirt con altrettanti coinquilini: gli interessati sono l'”amico speciale” di Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli e il fratello di Mario Balotelli Enock Barwuah. Con entrambi i concorrenti sarebbero volati baci, ma non sulle guance bensì “con la lingua”, come la stessa Roma ha dichiarato. Troverebbero conferma, quindi, le voci che aleggiavano in rete e che fino a ieri erano bollate come indiscrezioni. Ma andiamo nei dettagli.





Selvaggia Roma e il flirt con Pierpaolo Pretelli

Ancora prima di mettere piede nella Casa, Selvaggia Roma si è confrontata con Elisabetta Gregoraci accusandola di aver fatto soffrire Pierpaolo Pretelli. La influencer non si è fatta problemi a dirle che l’ex Velino “le interessa tanto”, che si sarebbero già “baciati con la lingua” ma che “per motivi lavorativi” non sarebbero “andati oltre”.

Dal canto suo Pierpaolo ha negato sostenendo: “Selvaggia è una mia amica, non ‘speciale’. Ha avuto un rapporto con un mio amico, non con me. Non ci sono mai stati baci”. E quando i due si sono confrontati in giardino, Pretelli si è difeso dicendole “Ci sarà stato qualche bacio di sfuggita, quando ci salutavamo. Con la lingua no. Non dire cavolate”.

Tuttavia la influencer ha dichiarato a Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Giulia Salemi che i baci alla francese con l’ex Velino sarebbero stati ben due. “La prima volta che ci siamo baciati – ha raccontato – è stata quando siamo andati a lavorare insieme, abbiamo fatto un lavoro per un supermercato e fuori ci siamo baciati. La seconda volta in discoteca, dove lui lavorava”.

Selvaggia Roma e il flirt con Enock Barwuah

Durante la cena post-puntata Selvaggia Roma ha rinfacciato anche a Enock Barwuah di averla baciata. Non solo: il bacio sarebbe avvenuto in discoteca mentre l’italo-ghanese era già impegnato con l’attuale fidanzata Giorgia. “Ma dì le cose vere!” ha esclamato Enock mentre Biccy.it ha riportato l’intera conversazione della influencer. “Perché mi devi far passare per matta? – avrebbe risposto – C’ho anche i messaggi e c’ho pure un amico che può testimoniare. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo?





Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire ‘sì è vero'”.

Selvaggia Roma avrebbe poi accusato Enock Barwuah di essere stato “ubriaco” e di averla chiamata alle sei di mattina per invitarla nella sua stanza d’albergo. “Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Sei uno sfigato, sei penoso, sei peggio di tuo fratello“. Ma davanti alle esternazioni della influencer l’inquilino ha continuato a negare mentre il resto della Casa assisteva al litigio mangiando patatine. Quale sarà la verità? Ci saranno altre rivelazioni?

