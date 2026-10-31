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Selma Ezzine vince la sesta puntata di Tale e Quale Show con “La voce del silenzio”

Selma Ezzine trionfa nella sesta puntata di Tale e Quale Show (30/10/2026) interpretando Dionne Warwick in “La voce del silenzio” e totalizza 86 punti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Selma Ezzine ha conquistato la sesta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda il 30 ottobre 2026, grazie all’interpretazione di Dionne Warwick sulle note di “La voce del silenzio”.

La cantante sannita, al suo terzo successo in questa edizione dopo le vittorie nella prima e nella seconda puntata, ha ottenuto 86 punti. Alle sue spalle si è piazzato Andrea Perron i, che ha imitato Amedeo Minghi e ha totalizzato 82 punti, quattro in meno della vincitrice.

Il programma è condotto da Carlo Conti su Rai 1. La performance di Selma ha ricevuto ampio consenso dalla giuria, contribuendo a consolidare la sua leadership nella gara di questa stagione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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