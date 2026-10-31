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Elicottero CH-47 precipitato a Brčko: quattro militari morti, undici feriti

Elicottero CH-47 dell’operazione Eufor Althea precipitato a Brčko il 30/10/2026: quattro militari morti e undici feriti ricoverati a Brčko e Tuzla.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un elicottero militare italiano CH-47 in forza all’operazione Eufor Althea è precipitato il 30 ottobre 2026 nella zona di Brčko, in Bosnia-Erzegovina, durante la fase di decollo mentre era impegnato in un’operazione addestrativa.

Quattro militari sono morti nell’incidente. Altri undici sono rimasti feriti; secondo le informazioni disponibili, nessuno versa in pericolo di vita.

I feriti sono ricoverati negli ospedali di Brčko e di Tuzla. Nella giornata del 30 ottobre il ministro Guido Crosetto si recherà in visita ai militari ricoverati.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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