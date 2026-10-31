Elicottero CH-47 precipitato a Brčko: quattro militari morti, undici feriti

Un elicottero militare italiano CH-47 in forza all’operazione Eufor Althea è precipitato il 30 ottobre 2026 nella zona di Brčko, in Bosnia-Erzegovina, durante la fase di decollo mentre era impegnato in un’operazione addestrativa.
Quattro militari sono morti nell’incidente. Altri undici sono rimasti feriti; secondo le informazioni disponibili, nessuno versa in pericolo di vita.
I feriti sono ricoverati negli ospedali di Brčko e di Tuzla. Nella giornata del 30 ottobre il ministro Guido Crosetto si recherà in visita ai militari ricoverati.