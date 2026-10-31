Campo largo avanti di misura sul centrodestra, peggiora il giudizio sul governo Meloni

Nel giorno del tavolo del campo largo, l’ultima rilevazione YouTrend per SkyTg24 assegna un vantaggio alla coalizione allargata con Pd, M5S, Avs, Iv e altre liste: 44,0% contro il 41,9% del centrodestra composto da FdI, Forza Italia, Lega, Noi moderati e Sud chiama nord.

Il restante 14,1% degli elettori si distribuisce tra forze esterne ai due poli, tra cui Futuro nazionale, Azione, Ora! e altre liste.

Il sondaggio registra un peggioramento del giudizio sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: il 64% degli italiani valuta negativamente il governo, mentre il 33% esprime un giudizio positivo.

A livello di partiti Fratelli d’Italia rimane il primo partito con il 28,1%, segnando un aumento di 1,1 punti rispetto alla rilevazione dell’8 ottobre. Il Partito democratico scende al 19,9% (-0,5), mentre il Movimento 5 Stelle è stabile al 13,5%.

Forza Italia e Futuro nazionale risultano appaiati al 7,0%, entrambi in calo (rispettivamente -0,4 e -0,8). Alleanza Verdi Sinistra registra una crescita e sale al 6,4% (+0,6). La Lega è al 5,0% (+0,2).

Tra le forze minori, Azione è al 3,4% (+0,1), Italia viva al 2,7% (+0,2). Ora! è all’1,2% e Noi moderati all’1,0%, entrambe stabili. Sud chiama nord è allo 0,8%, le altre liste di centrosinistra raccolgono l’1,5% e gli altri partiti complessivamente il 2,5% (-0,2).

Gli indecisi e gli astenuti rappresentano il 33,9% degli intervistati.