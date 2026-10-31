Tragedia a Bocca d’Enza: due persone trovate morte, neonata di sette mesi ricoverata in gravi condizioni

Due persone sono state trovate prive di vita e una bambina di sette mesi si trova in gravissime condizioni dopo un’intossicazione da monossido di carbonio a Bocca d’Enza, frazione di Mezzani, in provincia di Parma. L’episodio è avvenuto il 30 ottobre 2026.

I soccorritori del 118 e i carabinieri intervenuti sul posto hanno rinvenuto i corpi di un uomo di 35 anni e di una donna di 32, entrambi trovati all’interno di un casolare. Le autorità precisano che i due sarebbero presumibilmente di origine africana.

La neonata è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverata in condizioni critiche. Nell’abitazione era presente anche un bambino di sei anni che è riuscito a uscire da solo e a mettersi in salvo.

I primi accertamenti indicano come possibile causa delle esalazioni letali il malfunzionamento di una stufa. Le verifiche preliminari non hanno evidenziato, secondo quanto risulta, situazioni pregresse di degrado nell’immobile.

I carabinieri proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.