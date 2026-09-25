Selma Ezzine primeggia nella prima puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show

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Selma Ezzine ha vinto la prima puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show, in onda il 25 settembre 2026. L’artista si è esibita nei panni di Raye con “Where is my husband!” e ha ottenuto il punteggio più alto.

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Al secondo posto della serata è salita Roberta Morise, che ha interpretato Kim Carnes con “Bette Davis eyes”. Terzo classificato è risultato Andrea Perroni, nei panni di Tommaso Paradiso con “I romantici”.

Selma Ezzine, cantante di origine beneventana classe 2004, era diventata nota vincendo la quarta edizione del talent Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero.

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La giuria confermata ha visto la presenza di Cristiano Malgioglio, affiancato quest’anno dalle new entry Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Per una serata si è aggiunto come giurato Fabio Fazio.

La classifica completa della prima puntata:

– Selma Ezzine – 69 punti, nei panni di Raye

– Roberta Morise – 65 punti, nei panni di Kim Carnes

– Andrea Perroni – 56 punti, nei panni di Tommaso Paradiso

– Paola Perego – 53 punti, nei panni di Ornella Vanoni

– Stefano Meloccaro – 52 punti, nei panni di Claudio Baglioni

– Jasmine Carrisi e Max Paiella – 41 punti

– Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 40 punti, nei panni di Lady Gaga e Tony Bennett

– Vladimir Randazzo – 35 punti, nei panni di Fulminacci

– Anna Pettinelli – 31 punti, nei panni di Caroline Loeb

– Maddalena Corvaglia – 21 punti, nei panni di Shakira