Colosseo, sette indagati per la morte dell’operaio precipitato: ipotesi di omicidio colposo

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La Procura di Roma ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l’operaio rocciatore di 22 anni precipitato all’interno del Colosseo.

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Scopri come fare

Secondo gli atti, il giovane è caduto da un’altezza di circa dieci metri. I magistrati di piazzale Clodio ipotizzano il reato di omicidio colposo quale violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L’indagine dovrà chiarire la dinamica dell’incidente e verificare se ci siano state falle nelle procedure di sicurezza o se si sia trattato di un errore umano.

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Per consentire le verifiche, l’Anfiteatro Flavio resterà chiuso fino a sabato.