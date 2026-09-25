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Colosseo, sette indagati per la morte dell’operaio precipitato: ipotesi di omicidio colposo

La Procura di Roma ha iscritto sette persone nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte dell’operaio Andrea Moretti al Colosseo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Procura di Roma ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l’operaio rocciatore di 22 anni precipitato all’interno del Colosseo.

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Secondo gli atti, il giovane è caduto da un’altezza di circa dieci metri. I magistrati di piazzale Clodio ipotizzano il reato di omicidio colposo quale violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L’indagine dovrà chiarire la dinamica dell’incidente e verificare se ci siano state falle nelle procedure di sicurezza o se si sia trattato di un errore umano.

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Per consentire le verifiche, l’Anfiteatro Flavio resterà chiuso fino a sabato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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