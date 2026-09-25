Addio a Elena Pero, la voce del tennis su Sky Sport: è morta a 60 anni

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Elena Pero, storica telecronista di Sky Sport, è morta oggi all’età di 60 anni. Per più di trentacinque anni è stata presenza fissa in televisione, seguendo il mondo del tennis con continuità per oltre vent’anni.

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La sua carriera televisiva ha avuto inizio a Telepiù, dove nel 1991 è entrata come giornalista praticante e fu assunta da Rino Tommasi, indicato nella cronaca come il suo maestro. Successivamente ha proseguito il lungo percorso professionale con Sky Sport, rete per la quale ha raccontato i principali appuntamenti del circuito.

Nelle telecronache è stata spesso affiancata dall’ex tennista Paolo Bertolucci, compagno d’esperienze nei tornei di tutto il mondo per oltre vent’anni. L’ultima volta che il pubblico l’ha ascoltata è stata il 12 luglio scorso a Wimbledon, in occasione della seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner; la prima vittoria celebrata in quell’arco di successi risale al 13 luglio 2025, sempre in coppia con Bertolucci.

Il direttore responsabile di Sky Sport, Federico Ferri, ha ricordato la dedizione di Pero: secondo Ferri non avrebbe saltato una telecronaca neppure durante la malattia, e con Bertolucci ha formato per più di vent’anni un «formidabile doppio» nelle cabine di commento. Il sito di Sky Sport l’ha definita «anima pura» e «grande, indimenticabile voce».

A darle l’ultimo saluto è stato anche Paolo Bertolucci, che ha scritto: «Il 12 luglio la nostra ultima finale. Ciao Elena».