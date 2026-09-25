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Decine di delegati abbandonano l’Assemblea Onu durante il discorso di Netanyahu

24/09/2026 – All’Assemblea Generale Onu a New York decine di delegati hanno lasciato l’aula durante il discorso di Netanyahu, tra fischi e cori pro‑Palestina.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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New York, 24 settembre 2026 — Decine di rappresentanti diplomatici si sono alzati e hanno lasciato l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel momento in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu è salito al podio. La protesta è stata accompagnata da fischi e cori pro‑Palestina e ha lasciato la sala visibilmente diradata.

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Netanyahu ha replicato duramente all’uscita dei delegati, definendo chi ha lasciato “un codardo morale” e invitando eventuali altri presenti ad andarsene. Ha inoltre bollato la protesta come “ipocrisia sconcertante”, sostenendo che gli attacchi alle capacità nucleari dell’Iran hanno difeso anche Paesi i cui rappresentanti avevano abbandonato la seduta e che, in privato, i loro leader ringraziano Israele.

Nel corso del discorso il premier ha rivendicato le operazioni militari successive al 7 ottobre 2023 e ha paragonato quell’attacco a “16 volte l’11 settembre”. Ha poi respinto le accuse di genocidio a Gaza definendole “la più grande bugia del secolo” e, a supporto del suo racconto, ha mostrato un cercapersone come simbolo dell’operazione contro Hezbollah.

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La missione palestinese aveva invitato le delegazioni a un walkout collettivo. L’episodio è stato interpretato come conferma dell’isolamento diplomatico di Israele in sede Onu.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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