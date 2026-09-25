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Perturbazione atlantica porta pioggia e temporali al Centro‑Sud: allerta gialla in sette regioni

Una perturbazione atlantica porta piogge e temporali al Centro‑Sud: allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia; calo termico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una perturbazione di origine atlantica è responsabile di acquazzoni e temporali che interessano il Centro‑Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato per oggi, venerdì 25 settembre 2026, un avviso di allerta di colore giallo per sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

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L’arrivo della perturbazione determinerà anche un calo delle temperature, con valori attesi 3-5 gradi sotto le medie soprattutto tra il medio Adriatico e le regioni meridionali.

La fase di maltempo avrà breve durata: la perturbazione dovrebbe allontanarsi già nella serata odierna, favorendo un rapido miglioramento. Le proiezioni indicano il ritorno dell’alta pressione per il fine settimana, con tempo in gran parte soleggiato e un sensibile aumento termico. Al Centro‑Nord si prevedono rialzi che potranno portare massime prossime ai 30 gradi. L’alta pressione è attesa a persistere anche nella parte finale di settembre, conferendo alla chiusura del mese un carattere quasi estivo.

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Previsioni per la giornata di venerdì 25 settembre
– Mattina: tempo prevalentemente bello al Nord‑Est, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; nuvolosità altrove. Rovesci e temporali sparsi sul Sud peninsulare e, in forma più isolata, su Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia occidentale.
– Pomeriggio: prevalenza di bel tempo al Centro‑Nord, con possibili piovaschi nel Basso Lazio; al Sud nubi compatte con rovesci e temporali su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature massime caleranno in gran parte del Paese, con diminuzioni marcate sulle Alpi e nelle regioni adriatiche.

Previsioni per sabato 26 settembre
La giornata di sabato vedrà nuvole residue e qualche acquazzone su Salento, Calabria e Sicilia. Nubi innocue interesseranno la Sardegna, mentre il resto d’Italia resterà per lo più soleggiato. Le temperature massime tenderanno a salire lievemente al Nord e sul medio versante adriatico, e a diminuire leggermente in Calabria e Sicilia. Al Sud e sulle isole sono attesi venti settentrionali di moderata intensità.

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( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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