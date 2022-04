“Se un disabile ha la “disgrazia” di sembrare sano non lo fanno sedere”. Lettere

I posti per disabili ci sono, è vero. Ma se uno ha la “disgrazia” di sembrare sano non lo fanno sedere, né in vaporetto né in autobus.

Io ho 30 anni e una brutta ernia alla schiena, non riesco a stare troppo in piedi ma devo andare a lavorare tutte le mattine e sono dolori stare in piedi.

Se mi siedo state certi che arriva qualcuno che mi inveisce contro dicendo che sono giovane e devo lasciargli il posto.

Tutto perché non ho nulla a dimostrare che sento male, se non la mia espressione sofferente quando mi alzo per lasciargli quel dannatissimo posto.

È vero, avendo un handicap magari questa persona avrebbe dovuto organizzarsi meglio, ma è anche vero che state certi che lo avrebbero comunque lasciato in piedi!

Mi dispiace per Lei Raffaele, purtroppo la capisco molto bene e vorrei poterle dire che in altri periodi Venezia è più accessibile, però non è così per colpa di chi ci amministra e degli UNNI che invadono la città senza ritegno.

Spero che prima o poi possa ripassare per di qua e costruirsi un ricordo migliore…

In risposta a: “Disabile a Venezia con la famiglia, “Trasporti: un calvario. Chiedo il risarcimento”.