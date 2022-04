Disabile a Venezia con la famiglia, “Trasporti: un calvario. Chiedo risarcimento”. Lettere

Salve,

Mi chiamo Raffaele R. abito in Provincia di Monza e Brianza.

Sono una persona disabile, portatore di Handicap, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Domenica giorno 17 Aprile 2022 ho deciso, con mia moglie e mio figlio, di trascorrere la giornata di festa visitando Burano Murano e Venezia. La decisione purtroppo con tutte le difficoltà per quel poco che posso stare in piedi, ma per la mia famiglia questo ed altro.

Abbiamo parcheggiato la macchina presso il punto di partenza del traghetto località Treporti,

ho effettuato i tre biglietti Citypass Venezia unica, ho effettuato l’acquisto dei biglietti presso il bar (vostro rivenditore) presente presso l’imbarco di Treporti.

Ho chiesto se vi erano pass per portatori di Handicap che permettevano posti esclusivi ma, con mio rammarico, mi è stato risposto che per voi “portatori di handicap” sono considerate solo le persone con sedia a rotelle.

Ho chiesto fino a che ora i traghetti transitavano fino a Treporti e mi è stato risposto che l’orario era alle 23:59.

Sono certo che la persona che ha studiato questa tipologia di veduta nel riconoscere le disabilità non è portatore di handicap.

Il mio handicap, ad esempio, non mi permette di restare a lungo in piedi e non ho una sedia a rotelle, certo occupo un posto e lo voglio assolutamente pagare, ma per la mia disabilità questo posto deve essere libero, cosa che invece non è mai stata resa disponibile anche se pagata e richiesta al vostro personale.

In risposta ho ricevuto anche un commento che mi ha fatto anche un po’ male : Se aveva tutti questi problemi a restare in piedi poteva anche restare a casa in tranquillità.

Da qui inizia tutto il calvario di una persona che la vostra visione non ritiene “portatore di Handicap”.

Tutti i posti risultavano occupati per tutte le tratte, le persone a Murano con destinazione Venezia Piazza san Marco venivano stipate a bordo come un carro bestiame, tutte accalcate una vicinissima all’altra e la maggior parte in piedi, potete ben immaginare che con il mio problema questo diventava molto più complesso che per una persona normale.

Anche in questo caso ho chiesto se si poteva fare qualcosa ma nessuna risposta positiva in merito. Nonostante tutto, cercando di rendere il più possibile serena questa giornata per la mia famiglia, sono salito a bordo e sono rimasto sempre e solo in piedi. Avvicinarsi alle sedute era praticamente impossibile.

Il tempo di attesa per poter andare a Venezia san Marco partendo da Murano è durato esattamente 1 ora e 40 minuti: la maggior parte dei traghetti che arrivavano erano strapieni e caricavano al massimo tre persone, forse quel giorno era meglio calcolare qualche traghetto in più!!

Il tutto sempre non considerando le persone diversamente abili.

La parte peggiore di questa giornata è arrivata durante il ritorno a Treporti.

Dopo diverse richieste di informazioni avvenute presso le vostre biglietterie site a Venezia ed esattamente in piazza San Marco, mi è stato comunicato che dovevamo prendere il traghetto per Punta Sabbioni (quello diretto per Treporti non esisteva) successivamente dovevamo effettuare un cambio traghetto per Treporti.

Arrivati alle ore 21:00 a Punta Sabbioni, ho chiesto al personale di bordo del traghetto quale imbarco dovevamo prendere per andare a Treporti e mi è stato comunicato che non c’era nessun traghetto che portava a Treporti.

Mi hanno indicato che forse esisteva un Autobus convenzionato con il nostro biglietto di Citypass Venezia unica, quindi ci siamo diretti alla fermata degli autobus dopo poco tempo è arrivato un Bus che portava solo a Jesolo e non andava assolutamente a Treporti e l’autista ci ha comunicato che non esisteva quella sera un autobus che portava a Treporti.

Amareggiato e molto affaticato per la giornata trascorsa ho dovuto chiamare un Taxi per farci portare a Treporti, dunque anche se disponevo di 3 vostri biglietti pagati con validità per 24 ore, ho dovuto ancora pagare per il servizio Taxi.

Ad oggi chiedo di essere risarcito per quanto subito, mi sento danneggiato sia economicamente che moralmente.

Resto in attesa di un vostro riscontro in merito alla mia richiesta danni.

In allegato trovate le copie delle ricevute inerenti i pagamenti effettuati.

Distinti saluti

Raffaele R.