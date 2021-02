Scusa, hai da accendere? Di Edoardo Rimola

Alessandro e Giacomo sono due anime pure, che per caso (o per volere del destino) s’incontrano.

Immediatamente qualcosa in loro nasce, una luce si accende, complici anche il cielo, il tramonto, i colori e la bellezza dei luoghi che li circondano e una sigaretta da accendere.

I due intraprenderanno insieme un percorso di crescita e di arricchimento reciproco, scavalcando quegli ostacoli rappresentati dai tabù e dai pregiudizi che la società ancora impone quando si tratta di disabilità e di orientamento sessuale.

Spinti dal desiderio di scoprire e di scoprirsi per conoscersi a fondo, Alessandro e Giacomo sono sempre più stimolati ad andare oltre e realizzare insieme un’opera d’arte.

In un vortice di emozioni, tenerezza, eros e passione, riempiono di pennellate la tela della loro vita insieme, sconfiggendo le incertezze e le paure, interiori ed esteriori, facendo attenzione a non far spegnere quella fiamma nata da una banale domanda: Scusa, hai da accendere?

Il libro conterrà un piccolo e simpatico omaggio che sarà gratuitamente inviato assieme all’ordine.

Note autore: Edoardo Rimola è nato a Cosenza il 4 marzo 1994 ed è cresciuto in un piccolo paese della Calabria, Laino Borgo. Appassionato di letteratura, musica, studio del mistero e delle culture dei differenti Paesi, si sta dedicando alla Psicologia, per scoprire a fondo i segreti dell’anima.