Scuole e connessione a Internet, la mappatura del Comune di Mira

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro promosso dal sindaco Marco Dori per fare il punto sulla connessione alla rete Internet delle scuole comunali, aspetto fondamentale per lo svolgimento efficace della Didattica a distanza legata necessaria in questo tempo di pandemia, ma non solo.

Al tavolo convocato dal primo cittadino, erano presenti l’assessore alle Politiche educative Elena Tessari, le dirigenti degli Istituti comprensivi “Luigi Nono” Alessandra Lorini e “Adele Zara” Angelina Zampi, e i rappresentanti dei genitori nei rispettivi Consigli di Istituto.

Il Comune ha predisposto una mappatura puntuale delle varie scuole, dalla quale si è evinto che, a fronte di strutture perfettamente coperte, vi sono problemi di connessione nelle zone di Gambarare, Marano e Malcontenta, a causa della mancanza della fibra.

L’infrastrutturazione del territorio è una scelta di esclusiva pertinenza dei gestori privati delle linee, così il sindaco Dori ha inviato una lettera agli operatori chiedendo di fare il possibile per superare il “digital divide” in queste zone, in modo da permettere agli istituti di poter operare nella maniera più efficace. Nel contempo, il Comune si è attivato con un operatore satellitare per trovare una soluzione al problema.

“Già in passato eravamo intervenuti per potenziare le connessioni ed è giusto farlo ancora, dato che con la pandemia tutti noi abbiamo visto quanto sia importante una buona connessione, tra smart working e didattica a distanza – dichiara il sindaco Marco Dori –. Purtroppo abbiamo ancora zone del nostro Comune scoperte dalla banda larga. Per questo ho ritenuto di incalzare ancora una volta le varie aziende del settore. In ballo c’è il futuro di famiglie, scuole e aziende. Il digital divide crea disparità tra i cittadini e questo non va bene”.

Il Comune monitorerà la situazione.