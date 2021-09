Scuole con classi chiuse per positività: sono già due nel veneziano

Scuole con classi chiuse per positività: già due i casi.

La Dad è dunque ricominciata in due istituti.

Si tratta di due bambini, che frequentano entrambi le scuole primarie, positivi al Covid.

Le informazioni diffuse al momento sono molto scarne.

Di certo si è saputo che le positività per entrambi è stata scoperta già il primo giorno di scuola.

Per questo le loro classi hanno attivato la Dad come da protocollo.

Un istituto è del centro storico di Venezia, l’altro è di Robegano.

In totale i bambini in isolamento sono 19.

La positività dei due bambini ha fatto scattare gli accertamenti su tutti i compagni che, però, hanno dato esito negativo.