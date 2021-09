Scuola in presenza? Mascherina obbligatoria dice Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute.

La mascherina a scuola andrà tenuta ancora, “perché anche i vaccinati, in misura molto minore e senza conseguenze gravi, possono comunque trasmettere l’infezione.

E’ opportuno che all’interno degli ambienti affollati vengano rispettati i parametri della distanza e delle mascherine per salvaguardare la possibilità di fare scuola in presenza”.

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, chiarisce così i concetti ospite di Morning news su Canale 5.

E sempre riguardo le scuole, Ricciardi ha sottolineato come i “test salivari e quelli antigenici rapidi sono ottimi per screening prioritari, ma non hanno una sensibilità del 100%, perché ci sono ancora falsi negativi.

Per gli screening nelle scuole su grandi numeri vanno bene, ma per gli accertamenti diagnostici servono i tamponi molecolari”.

“I test salivari non sono strategia di accertamento diagnostico, ma sono comunque uno strumento importante”.

Per quanto riguarda il vaccino per i bambini sotto i 12 anni, l’esperto ha reso noto come “proprio in questi giorni siano stati presentati dei dossier sulle sperimentazioni nei bambini tra 5 e 11 anni, che sono andati molto bene.

Siamo fiduciosi – ha concluso Ricciardi – dell’approvazione da parte dell’Fda e l’Ema entro l’anno, e magari che si possa cominciare a vaccinarli dall’inizio dell’anno prossimo”.