Scuderia Due Torri con un tris al Valsugana

Ci è voluto il ritorno del Valsugana Historic Rally per rivedere la Scuderia Due Torri tornare sui campi di gara a pieno regime, forte dei tre equipaggi che si preparano ad affrontare una delle gare più sentite e partecipate del settore dei rally storici. Annullate le ultime due edizioni per i noti problemi legati alla pandemia, il rally trentino annovera per la prima volta, proprio nella decima edizione, anche i portacolori della scuderia veneziana capitanata da Paolo Lamon, i quali saranno chiamati ad iniziare la stagione nel migliore dei modi in una gara valevole oltre che per il Trofeo Rally ACI Vicenza anche per il T.R.Z. della Seconda Zona.

Sulle tecniche ed impegnative prove speciali tracciate tra il Tesino e la Valsugana, si tornerà a vedere all’opera la Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A di Daniele Danieli e Cristina Merco pronti ad iniziare una nuova stagione nella quale uno degli obiettivi è il Trofeo Rally AC Vicenza, serie per la quale il rally di Borgo Valsugana sarà il secondo dei sei appuntamenti a calendario; con una classe che vede al via sette equipaggi concrete sono le possibilità per il duo d’incamerare un buon bottino di punti. Altrettanto dicasi in fatto di programmi stagionali, per Andrea Marangon e Simone Scabello: l’accoppiata dell’Honda Civic 1.6 Gruppo A reduce dall’ottima prestazione della gara test a Bardolino, si presenta al Valsugana per cercare la conferma di quanto visto di buono ad inizio mese e, soprattutto, iniziare la rincorsa agli obiettivi stagionali. Per il duo veneziano, oltre all’annunciata sfida per la supremazia nella classe A-1600 dove si contano cinque equipaggi, un’ulteriore stimolo arriva dalla presenza in gara nella stessa loro classe della debuttante Opel Corsa GSI dei compagni di scuderia Alberto Bressan e Silvia Niero, finalmente all’opera con la nuova vettura dopo essersi messi in luce negli anni scorsi con la Fiat 127 900 e, anche per essi, il Valsugana metterà in palio i punti per il Trofeo Rally ACI Vicenza.

Come da tradizione il Valsugana Historic Rally propone un programma di gara che agevola particolarmente gli equipaggi a partire dalle verifiche previste dalle 15 di venerdì 29 aprile presso gli impianti sportivi di Borgo Valsugana, al termine delle quali le vetture potranno restare nel parco chiuso notturno sorvegliato. Dalle 8.31 di sabato 30 la partenza del rally dal centro città, con sei prove speciali per un totale di circa 85 chilometri cronometrati e l’arrivo previsto dalle 18; gran finale con la cena offerta agli equipaggi al palazzetto dello sport, in attesa delle premiazioni che andranno a chiudere la manifestazione.