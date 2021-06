Scossa di terremoto questa mattina a Eraclea. Ultima ora

Una scossa, relativamente modesta, ma nitidamente percepita, di terremoto si è verificata questa mattina nel Veneziano.

La scossa ha avuto una magnitudo di 3,2 gradi e l’epicentro è stato localizzato a Eraclea.

Il rilevamento geografico colloca la scossa ad una profondità di 20 km, a 42 km da Mestre, e a 11 km dal Lido di Jesolo.

La scossa di terremoto è stata confermata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che segnala il fatto avvenuto alle 8.31 di stamane.

Confermati 3,2 gradi della scala Richter di potenza.

Il movimento tellurico è stato avvertito attorno alla zona di Eraclea, nel veneziano.

Non risultano, al momento, segnalati danni a persone o cose.

I Vigili del fuoco segnalano solo telefonate per richieste di informazioni.

Il fenomeno viene ritenuto correlato al movimento della stessa faglia che ha prodotto il terremoto in Croazia nello scorso dicembre.

