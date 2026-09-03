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Scossa di magnitudo 3.2 nella notte al confine tra Toscana ed Emilia

Nella notte del 2/09/2026 una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 nel nord della Toscana, ipocentro 9 km; nessun danno segnalato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte tra il 2 e il 3 settembre 2026 alle 2:40 nel nord della Toscana, al confine con l’Emilia Romagna.

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L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato un ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a 10 chilometri da Fiumalbo, in provincia di Modena.

Non sono stati segnalati danni a persone o a cose a seguito della scossa.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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