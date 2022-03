Scontro tra cisterne a Marghera, intervengono i pompieri del nucleo NBCR.

Alle 9:40 di oggi, venerdì 18 marzo 2022, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dell’Elettricità incrocio con Via Volta a Marghera, Venezia, per un incidente tra una ferrocisterna in manovra, carica di olio combustibile che ha investito la cisterna di un autoarticolato di cereali. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e no si è verificata nessuna perdita di prodotto.

I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) un mezzo di supporto e 12 operatori, hanno messo in sicurezza il vagone del treno merci, verificando che non vi fossero perdite.

Danneggiato solo il rivestimento esterno della ferrocisterna, che dopo tutti i controlli è stata fatta proseguire per il terminal dove procederanno allo scarico del prodotto come previsto. Danni esterni anche per la cisterna di cereali. Sul posto la polizia locale e la polizia di stato per determinare le cause dell’incidente.