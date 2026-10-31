Balmoral: la polizia scozzese avvia accertamenti sui soggiorni di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell con il principe Andrea

La polizia scozzese ha avviato indagini sui soggiorni a Balmoral del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein e di Ghislaine Maxwell, entrambi ospiti del principe Andrew Mountbatten-Windsor.

Secondo i media britannici Epstein sarebbe stato nella residenza reale nel 1999 insieme a Maxwell su invito dell’allora principe Andrea. Police Scotland ha confermato di aver ricevuto informazioni e ha detto che le indagini sono “in una fase iniziale”, sottolineando che gli accertamenti terranno conto dei bisogni delle vittime sopravvissute alle presunte violenze sessuali.

Nei mesi scorsi la polizia scozzese si era unita a un gruppo di coordinamento nazionale delle forze dell’ordine britanniche per valutare le accuse emerse con la pubblicazione negli Stati Uniti degli Epstein files, che hanno ricostruito una rete di prostituzione internazionale con sfruttamento di minorenni attribuita al finanziere e alla sua complice Maxwell.

Un altro filone già noto riguarda il precedente arresto del principe Andrea: il fratello del re Carlo era stato fermato il 19 febbraio dalla polizia della Thames Valley e poi rilasciato nell’ambito di un’inchiesta separata su presunte passate comunicazioni di informazioni riservate a Epstein quando era inviato commerciale del Regno Unito.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, gli accertamenti in corso includono verifiche su denunce che alcune donne sarebbero state condotte nella tenuta reale dopo essere state vittime di tratta. Nei documenti citati dai media, i registri di volo indicano inoltre che nel 2006 l’ex principe e Maxwell sarebbero atterrati a Edimburgo provenienti da Luton a bordo del jet privato di Epstein; la polizia scozzese ha espresso l’intenzione di parlare con chiunque abbia informazioni su quel volo.

Il castello di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, è di proprietà della famiglia reale britannica dal 1852, quando la regina Vittoria e il principe Alberto ne acquistarono la tenuta. La residenza era particolarmente amata da Elisabetta II, morta proprio a Balmoral l’8 settembre 2022.