Netanyahu riceve a Ben Gurion il passeggero che bloccò l’accoltellamento nella cabina del volo FlyDubai

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato all’aeroporto Ben Gurion uno dei passeggeri che hanno fermato un accoltellamento nella cabina di un volo FlyDubai costretto a un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita.

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Un video diffuso dall’ufficio del premier mostra Netanyahu mentre abbraccia e definisce l’uomo «Vedo un leone, vedo un grande eroe». L’interessato si è identificato con la stampa come Yuval Hayun.

Secondo quanto ricostruito, Hayun sarebbe riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio e a bloccare il copilota, che avrebbe accoltellato il comandante. I passeggeri hanno poi fornito resoconti della lotta avvenuta a bordo.

Il sito Flightradar24 ha segnalato che l’aereo ha perso circa 5.200 metri di quota in un minuto durante l’episodio. FlyDubai ha comunicato che tutti i passeggeri sono sani e salvi e ha precisato che, dei 174 presenti a bordo, 166 erano cittadini israeliani. La compagnia ha inoltre sottolineato che le ragioni della «lite» in cabina di pilotaggio sono ancora sconosciute.

Netanyahu, indicando le macchie di sangue sulla camicia bianca dell’uomo, ha chiesto se fossero opera dell’aggressore; Hayun ha poi detto alla stampa di non essere riusciti a uccidere l’attaccante e che ci sarebbe voluto tempo prima che l’aggressore si riprendesse.