TG2 Post in onda il 30 settembre 2026: la rubrica del Tg2 sotto la direzione di Antonio Preziosi

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Il 30 settembre 2026 la rubrica informativa TG2 Post è stata trasmessa alle 21:00. La trasmissione figura tra i contenuti del Tg2 e viene curata dalla redazione indicata sul sito RaiNews.

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La direzione del programma è affidata ad Antonio Preziosi, indicato come direttore della rubrica. La pagina dedicata riporta la composizione dei contenuti e le aree tematiche seguite dalla redazione.

Tra le aree tematiche elencate figurano Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Nel materiale di presentazione sono richiamate anche le testate e i servizi informativi collegati al network Rai: TG1, TG2, TG3, Rai News 24 live, Rai Sport, GR1, GR2, GR3, Rai Parlamento e Rai Vaticano, oltre al servizio Televideo e alle edizioni regionali del TGR.

Sul sito sono presenti riferimenti alle singole redazioni regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige – Trento, Trentino Alto Adige – Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) e alle aree tematiche trattate dalla rubrica.