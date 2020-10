Sciopero e corteo di portuali e sindacati in stazione, c’è anche il sindaco

Uno sciopero con il corteo, dalla Marittima fino alla stazione dei treni dei Venezia, stamattina ha percorso il tratto fra Porto Marghera e piazzale Roma, fino ad attraversare Calatrava e portare la mobilitazione in città a Venezia: sindacati, dipendenti, portuali, cooperative ma anche taxi e gondolieri. Imprese e lavoro assieme per chiedere soluzioni al porto, alla compatibilità dei traffici con il Mose, alla convivenza fra crociere, commercio e industria, manutenzioni e rinnovo delle concessioni demaniali per le compagnie dei terminal, tutte in scadenza entro il 2024, con marchi come Vecon ed Msc ad attendere di avere le garanzie per rimanere in laguna.

Mesi di cassa integrazione, precariato senza tutele, calo dei traffici causa Covid, manutenzione non effettuata e infine riduzione del pescaggio, stanno portando via traffici, logistica, lavoro e ricchezza alla città, spiegano tutte le categorie. I Portuali vogliono la nomina immediata di un’Autorità, ora commissariata, con poteri di progettazione e decisionali a lungo termine sul porto di Venezia. Anche il sindaco prende la parola alla stazione, assieme all’assessore Simone Venturini, il vicesindaco Andrea Tomaello e annuncia una riunione in Comune con tutte le categorie.