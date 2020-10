Sciopero Ames settore scolastico. la protesta a causa del personale insufficiente per far fronte all’emergenza COVID.

“Nessuna risposta da parte di Ames e da parte del Comune di Venezia dopo l’ultimo confronto congiunto del 26 ottobre scorso”.





“Per questo Fp Cgil, Uil Fpl e Csa Ral hanno deciso di proclamare lo sciopero del personale esecutore scolastico e collaboratore di cucina della società partecipata per mercoledì 11 novembre per tutto il giorno”.

“La riapertura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia con l’emergenza COVID ha evidenziato tutte le criticità legate alla carenza di organico che Ames non ha voluto affrontare – dichiarano le Sigle sindacali – Abbiamo presentato la situazione nelle due partecipatissime assemblee del personale tenute lunedì 26 e martedì 27 al termine delle quali si è deciso per lo sciopero”.

“Una scuola aperta in sicurezza” per proteggere i piccoli utenti e i lavoratori in questo drammatico momento di emergenza è lo slogan che useremo in questa giornata di lotta”.





Sciopero Ames settore scolastico quindi in arrivo: mercoledì 11 novembre (tutto il giorno).