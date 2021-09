Sciopero Actv venerdì 17: corse garantite

Venerdì 17 settembre, come noto, avrà luogo uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico Actv. L’azienda ha diffuso anche l’elenco delle corse straordinarie con gli orari che pubblichiamo.

“AVM/Actv informa che, in occasione dello sciopero di 24 ore di domani venerdì 17 settembre 2021, nel settore automobilistico urbano e extraurbano, oltre ad essere garantite tutte le corse effettuate al mattino in fascia oraria 06:00-08:59 (di fatto tutte le corse di ingresso a scuola per tutti i plessi scolastici serviti*) verranno effettuate le seguenti corse con il supporto degli operatori privati nell’ambito dell’emergenza COVID-19 – si invitano famiglie e studenti a prendere visione di tali orari per organizzare al meglio l’uscita da scuola e i relativi spostamenti”.

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE

Saranno garantiti i servizi minimi di collegamento con le isole e principali terminal cittadini.

Per la linea 17 ferry boat saranno garantite esclusivamente le seguenti corse (*):

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10

(*) Corse riservate alle sole autovetture (esclusi I mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB previa prenotazione.

La prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 16 settembre tramite i siti avmspa.it actv.it (Servizi al Cliente // Prenotazioni) o tramite call center Dime 041 041, secondo gli orari di apertura.

SERVIZIO TRANVIARIO E AUTOMOBILISTICO URBANO E EXTRAURBANO

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità:

dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29

il servizio del giorno 16 settembre terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 17 settembre per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 18 settembre Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra il 17 e il 18 settembre.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO LIDO E PELLESTRINA

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi automobilistici di Lido e Pellestrina con le seguenti modalità:

dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29

saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica – da Lido SME per Pellestrina 04:26(N), 05:05(N), 05:50, 06:20, 06:55, 07:25, 07:55, 08:30, 09:30, 10:30, 14:10, 14:40, 15:40; 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:40 e 19:40 | da Pellestrina per Lido SME 00:15(N), 05:20(N), 06:05, 06:40, 07:10, 07:45, 08:15, 08:40 (limitato Santa Maria del Mare), 09:20, 10:20, 11:20, 14:55 (limitata Santa Maria del Mare), 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 (limitata Santa Maria del Mare), 18:30, 19:30 e 2025

Saranno invece sospese le seguenti corse – il giorno 16 settembre linea A Faro Rocchetta – Lido SME delle ore 23:16 | Lido SME – Piazzale Ravà – Lido SME delle ore 23:43 | il giorno 17 settembre linea N Faro Rocchetta – Lido SME delle ore 00:11 | Lido SME – Faro Rocchetta delle ore 00:46 | Faro Rocchetta – Lido SME delle ore 01:10

Locandina dei servizi automobilistici garantiti di Lido e Pellestrina – Scarica qui



Il People Mover opererà regolarmente

MESTRE SUD – Gazzera e Asseggiano

Linea 10S 12:20 Lun-Ven IST.VOLTA – Asseggiano (ist.Morin) – Gazzera Alta – Quarnaro – Mattuglie – Calabria – Miranese – Circonvallazione – Einaudi – v.le Garibaldi – Ca’ Rossa – San Donà – S.DONÀ

Linea 10S 12:20 Lun-Ven IST.VOLTA – Calabria – Miranese – Piave – MESTRE FS – Vempa – Durando – p.le Giovannacci – Lavelli – p.zza S.Antonio – Paleocapa – Trieste – CATENE

Linea 10S 12:20 Lun-Ven MATTUGLIE – Asseggiano – Risorgimento – Chirignago – Catene – Trieste – Paleocapa – Canal – p.zza S.Antonio – RIZZARDI

Linea 21 12:20 Lun-Ven ISTITUTO S.MARCO – Asseggiano – Brendole – Visinoni – Selvanese – Olmo – Maerne – Maerne FS – MARTELLAGO

Linea 21 12:20 Lun-Ven ASSEGGIANO – Brendole – Visinoni – Zelarino – Tito – Selvanese – Olmo – Maerne – MAERNE FS

Linea 8/ 12:20 Lun-Ven ZELARINO – Visinoni – Brendole – Gazzera Alta – Mattuglie – Asseggiano – RISORGIMENTO

Linea 8/ 12:20 Lun-Ven CHIRIGNAGO – Risorgimento – Asseggiano – Brendole – Visinoni – Zelarino – Trivignano – Ca’ Lin – GATTA

Linea 8/ 12:20 Lun-Ven MATTUGLIE – Brendole – Visinoni – Zelarino – Trivignano – Ca’ Lin – Gatta – MAROCCO

Linea 9 12:20 Lun-Ven ASSEGGIANO (IST.VOLTA) – Ist.Morin – Gazzera Alta – Quarnaro – Mattuglie – Calabria – Miranese – Circonvallazione – Einaudi – S.Rocco – MESTRE CENTRO – v.le S.Marco – Orlanda – Passo Campalto – Sabbadino – P.LE ZENDRINI

Linea 10S 13:15 Lun-Ven BRENDOLE – Asseggiano – Risorgimento – Chirignago – Catene – Trieste – Calvi – Paolucci – p.zza S.Antonio – p.zza del Mercato – DELLA RINASCITA

Linea 10S 13:20 Lun-Ven MATTUGLIE – Calabria – Miranese – Piave – MESTRE FS – Cappuccina – Olivi – P.ZZA 27 OTTOBRE

Linea 10S 13:20 Lun-Ven MATTUGLIE – Asseggiano – Risorgimento – Spinea – v.le Sanremo – Villaggio dei Fiori – Crea – FORNASE

Linea 21 14:10 Lun-Ven ISTITUTO S.MARCO – Asseggiano – Brendole – Visinoni – Zelarino – Tito – Selvanese – Olmo – Maerne – MARTELLAGO

Linea 10S 14:17 Lun-Ven MATTUGLIE – Asseggiano – Risorgimento – Chirignago – Catene – Trieste – Paleocapa – Canal – p.zza S.Antonio – RIZZARDI

MESTRE NORD – Pertini, Bissuola e Camporese

Linea 20 11:20 Lun-Ven CAMPORESE (IST.GRITTI) – Bissuola – Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Trivignano – Castellana – MARTELLAGO

Linea 53E 11:20 Lun-Ven VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – 27 Ottobre – Corso del Popolo – via Padana – Oriago – Mira – Cà Tron – DOLO

Linea 5E 11:20 Lun-Ven VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – via Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Olmo – Maerne – Robegano – via Monte Grappa – Salzano – SALZANO CADORE

Linea 8AE 11:20 Lun-Ven VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – via Fradeletto – v.le Garibaldi – via Trezzo – via Terraglio – Marocco – MOGLIANO

Linea 13 12:20 Lun-Sab PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – Torre Belfredo – Circonvallazione – Piave – MESTRE FS – Vempa – Durando – p.le Giovannacci – Lavelli – p.zza S.Antonio – p.zza Mercato – Rinascita – Beccaria – Pasini – BOTTENIGO

Linea 13 12:20 Lun-Sab CAMPORESE (IST.GRITTI) – Bissuola – MESTRE CENTRO – Corso del Popolo – Durando – p.le Giovannacci – Lavelli – P.ZZA S.ANTONIO

Linea 13 12:20 Lun-Sab PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – MESTRE CENTRO – Corso del Popolo – Durando – p.le Giovannacci – Lavelli – p.zza S.Antonio – Paleocopa – Trieste – ROBINIE

Linea 20 12:20 Lun-Ven CAMPORESE (IST.GRITTI) – Bissuola – Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Trivignano – Castellana – MARTELLAGO

Linea 53E 12:20 Lun-Sab VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – 27 Ottobre – Corso del Popolo – via Padana – Oriago – Mira – Cà Tron – DOLO

Linea 5E 12:20 Lun-Sab VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – via Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Olmo – Maerne – Robegano – via Monte Grappa – Salzano – SALZANO CADORE

Linea 7 12:20 Lun-Sab CAMPORESE (IST.GRITTI) – Bissuola – Torre Belfredo – Circonvallazione – Miranese – Avanti – Chirignago – Spinea – v.le Sanremo – Villaggio dei Fiori – Crea – FORNASE

Linea 7E 12:20 Lun-Sab VIA PERTINI (IST.FOSCARI) – via Bissuola – via Torre Belfredo – Circonvallazione – via Miranese – Chirignago – Spinea – Orgnano – via Miranese (ist.Engim) – Mirano (Ospedale) – via Cavin di Sala – MIRANO

Linea 8/ 12:20 Lun-Sab PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – Ca’ Rossa – Fradeletto – v.le Garibaldi – Trezzo – Terraglio – MOGLIANO

Linea 8AE 12:20 Lun-Sab VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – via Fradeletto – v.le Garibaldi – via Trezzo – via Terraglio – Marocco – MOGLIANO

Linea 10S 13:17 Lun-Sab PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – Torre Belfredo – Circonvallazione – Miranese – Calucci – Gazzera Alta – ASSEGGIANO

Linea 20 13:17 Lun-Sab PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Trivignano – Castellana – MARTELLAGO

Linea 7 13:17 Lun-Sab CAMPORESE (IST.GRITTI) – Bissuola – Torre Belfredo – Circonvallazione – Miranese – Avanti – Chirignago – Spinea – v.le Sanremo – Villaggio dei Fiori – Crea – FORNASE

Linea 10S 13:20 Lun-Sab CAMPORESE (IST.GRITTI) – Bissuola – Torre Belfredo – Circonvallazione – Piave – MESTRE FS – Vempa – Durando – p.le Giovannacci – Lavelli – p.zza S.Antonio – p.zza Mercato – Rinascita – Beccaria – Pasini – Malcontenta – della Stazione – CA’ BRENTELLE

Linea 8/ 13:20 Lun-Sab PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Trivignano – Ca’ Lin – Gatta – MAROCCO

Linea 8AE 13:20 Lun-Sab VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – via Fradeletto – v.le Garibaldi – via Trezzo – via Terraglio – Marocco – MOGLIANO

Linea 5E 13:25 Lun-Sab VIA CAMPORESE (IST.GRITTI) – via Bissuola – via Torre Belfredo – Cipressina – Zelarino – Olmo – Maerne – Robegano – via Monte Grappa – Salzano – SALZANO CADORE

Linea 13 14:20 Lun-Ven PERTINI (IST.FOSCARI) – Bissuola – MESTRE CENTRO – Corso del Popolo – Durando – p.le Giovannacci – Lavelli – p.zza S.Antonio – Paleocopa – Trieste – ROBINIE





DOLO

Linea 58E 12:20 Lun-Sab DOLO SCUOLE (B) – Cà Tron – Dolo – Paluello – Fossò Zona Industriale – Fossò – Sandon – Liettoli – Campolongo – PIOVE DI SACCO

Linea 66E 12:25 Lun-Sab DOLO – Cazzago – ARINO – Pianiga – Caltana – Rivale – MELLAREDO

Linea 54E 12:30 Lun-Sab DOLO – Paluello – Campoverardo – Camponogara – Premaore – BOJON

Linea 67E 12:40 Lun-Sab DOLO – Sambruson – Calcroci – Prozzolo – Campagna Lupia – Bojon – Sampieri – Corte – PIOVE DI SACCO

Linea 53E 12:55 Lun-Sab DOLO – Fiesso D’Artico – STRA

Linea 67E 13:05 Lun-Sab DOLO SCUOLE (C) – Cà Tron – Dolo – Sambruson – Calcroci – Prozzolo – Campagna Lupia – BOJON

Linea 66E 13:15 Lun-Sab DOLO SCUOLE (A) – Cà Tron – Dolo – Cazzago – ARINO – Pianiga – Caltana – Rivale – MELLAREDO

Linea 67E 13:18 Lun-Sab DOLO SCUOLE (C) – Cà Tron – Dolo – Sambruson – Calcroci – Prozzolo – Camponogara – Campoverardo – via Arzerini – DOLO

Linea 53E 13:20 Lun-Sab DOLO SCUOLE (A) – Cà Tron – Dolo – Fiesso D’Artico – Stra – Perarolo – Busa di Vigonza – PADOVA

Linea 55E 13:20 Lun-Sab DOLO SCUOLE (B) – Cà Tron – Dolo – via Arzerini – Campoverardo – Camponogara – Fossò – Pava – Galta – VIGONOVO

Linea 56E 13:20 Lun-Sab DOLO SCUOLE (A) – Cà Tron – Dolo – Sambruson – Porto Menai – Piazza Vecchia – Gambarare – MIRA

Linea 58E 13:20 Lun-Sab DOLO SCUOLE (B) – Cà Tron – Dolo – Paluello – Fossò Zona Industriale – Fossò – Sandon – Liettoli – Campolongo – PIOVE DI SACCO

Linea 67E 13:20 Lun-Sab DOLO SCUOLE (C) – Cà Tron – Dolo – Sambruson – Calcroci – Prozzolo – Campagna Lupia – Bojon – Campolongo – via Righe – Corte – PIOVE DI SACCO

Linea 55SE 14:10 Lun-Ven DOLO SCUOLE (B) – Cà Tron – Dolo – Paluello – via Emilia – S.Pietro di Stra – STRA

Linea 53E 14:15 Lun-Ven DOLO SCUOLE (A) – Cà Tron – Dolo – Fiesso D’Artico – Stra – Perarolo – Busa di Vigonza – PADOVA

Linea 56E 14:20 Lun-Ven DOLO SCUOLE (A) – Cà Tron – Dolo – Sambruson – Porto Menai – Piazza Vecchia – Gambarare – MIRA

Linea 55E 14:40 Lun-Ven DOLO SCUOLE (B) – Cà Tron – Dolo – via Arzerini – Campoverardo – Camponogara – Fossò – Pava – Galta – Vigonovo – CELESEO

Linea 58E 14:40 Lun-Ven DOLO SCUOLE (B) – Cà Tron – Dolo – Paluello – Fossò Zona Industriale – Fossò – Sandon – Liettoli – Campolongo – PIOVE DI SACCO

Linea 67E 14:40 Lun-Ven DOLO SCUOLE (C) – Cà Tron – Dolo – Sambruson – Calcroci – Prozzolo – CAMPONOGARA



MIRANO

Linea 11E 12:20 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Mirano (Ospedale) – via Miranese (ist.Engim) – Maerne FS – Martellago – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 11E 12:20 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Salzano – via Monte Grappa – Robegano – Maerne – Olmo – ZELARINO

Linea 11E 12:20 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Battisti – Zianigo – Veternigo – Treponti – Stigliano – Briana – Noale – Cappelletta – Moniego – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 17E 12:20 Lun-Sab MIRANO – S.Maria di Sala – Tabina – Caselle – CALTANA

Linea 3E 12:20 Lun-Sab MIRANO – Zianigo – Veternigo – Treponti – S.Angelo – S.Eufemia – BORGORICCO

Linea 4E 12:20 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – Salzano – NOALE

Linea 56E 12:20 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – via Miranese – Mira – Cà Tron – DOLO

Linea 59E 12:20 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – Vetrego – Cazzago – DOLO

Linea 7E 12:20 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Mirano (Ospedale) – via Miranese (ist.Engim) – Orgnano – Villaggio dei Fiori – Spinea – via Matteotti – Fornase – CREA

Linea 7E 12:20 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – via della Vittoria – Orgnano – Villaggio dei Fiori – SPINEA

Linea 57E 12:25 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – BORBIAGO – ORIAGO

Linea 17E 13:15 Lun-Sab MIRANO – S.Maria di Sala – Tabina – Caselle – CALTANA

Linea 3E 13:15 Lun-Sab MIRANO – Zianigo – Veternigo – Treponti – S.Angelo – S.Eufemia – BORGORICCO

Linea 7E 13:15 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – via della Vittoria – Orgnano – Villaggio dei Fiori – SPINEA

Linea 11E 13:20 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Mirano (Ospedale) – via Miranese (ist.Engim) – Maerne FS – Martellago – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 59E 13:20 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – Vetrego – Cazzago – DOLO

Linea 11E 13:22 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Salzano – via Monte Grappa – Robegano – Maerne – Olmo – ZELARINO

Linea 7E 13:22 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Mirano (Ospedale) – via Miranese (ist.Engim) – Orgnano – Villaggio dei Fiori – Spinea – via Matteotti – Fornase – CREA

Linea 11E 13:25 Lun-Sab MIRANO (SCUOLE) – via Battisti – Zianigo – Veternigo – Treponti – Stigliano – Briana – Noale – Cappelletta – Moniego – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 57E 13:25 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – BORBIAGO – ORIAGO

Linea 59E 13:25 Lun-Sab MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – Vetrego – Cazzago – DOLO

Linea 11E 14:10 Lun-Ven MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Mirano (Ospedale) – via Miranese (ist.Engim) – Maerne FS – Martellago – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 17E 14:10 Lun-Ven MIRANO – S.Maria di Sala – Tabina – Caselle – CALTANA

Linea 59E 14:10 Lun-Ven MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – Vetrego – Cazzago – DOLO

Linea 11E 14:15 Lun-Ven MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Salzano – via Monte Grappa – via Volta – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 11E 14:15 Lun-Ven MIRANO (SCUOLE) – via Cavin di Sala – Salzano – via Monte Grappa – Robegano – Maerne – OLMO

Linea 3E 14:15 Lun-Ven MIRANO – Zianigo – Veternigo – Treponti – S.ANGELO

Linea 4E 14:15 Lun-Ven MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – Salzano – NOALE

Linea 57E 14:15 Lun-Ven MIRAN.SPORT – via Cavin di Sala – via Taglio Sinistro – Marano – BORBIAGO – ORIAGO

Linea 17E 14:20 Lun-Ven MIRANO – S.Maria di Sala – Tabina – Caselle – CALTANA







MOGLIANO VENETO

Linea 8AE 11:20 Lun-Sab MOGLIANO (IST.BERTO) – via Gagliardi – via Ronzinella – MOGLIANO

Linea 8AE 11:20 Lun-Sab MOGLIANO (IST.BERTO) – via Gagliardi – via Ronzinella – Mogliano – MOGLIANO FS

Linea 12E 11:25 Lun-Sab MOGLIANO – Gardigiano – Peseggia – Cappella – Scorzè (municipio) – SCORZÈ

Linea 14E 11:25 Lun-Sab MOGLIANO FS – Colmello – Marcon – Gaggio – San Liberale – Le Crete – Quarto D’Altino – CASALE SUL SILE

Linea 8/ 11:25 Lun-Sab MOGLIANO – Mogliano (ist.Berto) – Gagliardi – Terraglio – Trezzo – v.le Garibaldi – Fradeletto – Ca’ Rossa – P.ZZA 27 OTTOBRE

Linea 9E 11:25 Lun-Sab MOGLIANO FS – Mogliano – Campocroce – ZERO BRANCO

Linea 9E 11:25 Lun-Sab MOGLIANO FS – Mogliano – Campocroce – S.Alberto – Scandolara – BADOERE

PIOVE DI SACCO

Linea 58E 12:20 Lun-Sab PIOVE DI SACCO – Piove di Sacco (scuole) – Campolongo – Liettoli – Sandon – Fossò – Paluello – Fiesso D’Artico – STRA

Linea 67E 12:20 Lun-Sab PIOVE DI SACCO – Piove di Sacco (scuole) – Campolongo – Bojon – LOVA

Linea 67E 12:20 Lun-Sab PIOVE DI SACCO – Piove di Sacco (scuole) – Corte – Sampieri – Bojon – Campagna Lupia – Prozzolo – Calcroci – Sambruson – DOLO

ADRIA

Linea 58E 13:10 Lun-Sab ADRIA (OSPEDALE) – Adria (Staz.FS) – Passetto – Borgo S.Maria – CAVARZERE

Linea 81E 13:35 Lun-Sab CAVARZERE – Boscochiaro – S.Pietro – Dolfina – Cà Pasqua – Brondolo – SOTTOMARINA

Linea 58E 13:45 Lun-Sab ADRIA (OSPEDALE) – Adria (Staz.FS) – Adria (Scuole) – Passetto – Borgo S.Maria – CAVARZERE

Linea 73E 14:13 Lun-Ven CAVARZERE – Ca’ Venier – Marcanta – ROTTANOVA

Linea 81E 14:15 Lun-Ven CAVARZERE – Villaggio Busonera – Boscochiaro – Dolfina – Ca’ Pasqua – Chioggia – SOTTOMARINA

Linea 81E 14:15 Lun-Ven CAVARZERE – Boscochiaro – S.Pietro – Cavanella – S.Anna – Brondolo – Chioggia – SOTTOMARINA







PADOVA

Linea 55E 13:30 Lun-Sab PADOVA – Padova (Ospedale) – Vigonovo – Galta – Pava – Fossò – Campoverardo – Camponogara – CALCROCI

Linea 53E 13:40 Lun-Sab PADOVA – Ponte di Brenta – Busa di Vigonza – Vigonza – Perarolo – Stra – Fiesso D’Artico – Dolo – Mira – Oriago – via Padana – via F.lli Bandiera – Corso del Popolo – P.ZZA 27 OTTOBRE

Linea 55E 14:10 Lun-Ven PADOVA – Padova (Ospedale) – Vigonovo – Pava – Fossò – Camponogara – Prozzolo – CALCROCI

Linea 53E 14:40 Lun-Ven PADOVA – Ponte di Brenta – Busa di Vigonza – Vigonza – Perarolo – Stra – Fiesso D’Artico – Dolo – Mira – Oriago – via Padana – via F.lli Bandiera – Corso del Popolo – P.ZZA 27 OTTOBRE

(*) ad esclusione della sola corsa diretta agli Istituti di Padova con partenza da Venezia alle ore 05:55