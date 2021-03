Sciopero Actv oggi (26/03): disagi

Sciopero Actv oggi, venerdì 26 marzo: tutto fermo all’orizzonte. In realtà lo sciopero è nazionale per sensibilizzare tutti sul tema del rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori del trasporto pubblico. Ed è di 24 ore.

Autobus, tram e vaporetti fermi, porteranno grandi disagi a chi dovrà spostarsi. I servizi minimi essenziali garantiti coprono solo la navigazione per i residenti nelle isole. Le fasce di garanzia per i lavoratori saranno invece dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 16.30 alle 19.30. Il People Mover “potrebbe essere regolare”.

NAVIGAZIONE FERRY

La linea 17 di Nave Traghetto (Ferry-boat) tra Tronchetto e Lido sarà garantita all’interno dei servizi minimi con 6 coppie di corse (partenze da Lido San Nicolò alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20, 20:00 e partenze da Tronchetto alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10). Il servizio di trasporto sarà riservato alle sole autovetture (escluso il trasporto di furgoni, mezzi pesanti, cicli e motocicli) di proprietà dei residenti delle Isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB con prenotazione obbligatoria anche per la clientela disabile da effettuarsi entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 25 marzo tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it.

TERRAFERMA

Per i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani si applicano invece le fasce di garanzia, pertanto il servizio regolare durante fasce orarie garantite dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. Il servizio del giorno 25 marzo terminerà regolarmente alle ore 2.30 del 26 marzo per poi riprendere alle ore 3.30 del giorno 27 marzo. La linea N2 non sarà quindi garantita il 26 marzo.

Nelle isole di Lido e Pellestrina saranno inoltre garantite ulteriori corse.

La linea extraurbana 8E Treviso – Mestre – Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di TPL MOM, effettuerà il servizio come da locandina affissa.

il servizio People Mover potrebbe essere irregolare.