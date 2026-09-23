Science4All 2026: a Padova dal 25 al 27 settembre oltre 300 eventi

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Il festival Science4All dell’Università di Padova torna in città e nelle sedi affiliate dal 25 al 27 settembre: oltre 300 appuntamenti tra laboratori, spettacoli, giochi, escape room e visite guidate. Le prenotazioni per spettacoli e attività sono aperte da mercoledì 16 settembre sul sito ufficiale della manifestazione.



Giunto alla quinta edizione, il progetto dell’Ateneo mira a rendere la scienza accessibile a un pubblico ampio, con proposte pensate per scuole e cittadini. Il programma riunisce attività di varia natura, organizzate in percorsi tematici consultabili online per costruire itinerari personalizzati.

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La maggior parte degli appuntamenti sarà ripetuta più volte nell’arco della giornata, consentendo flessibilità ai partecipanti. Per alcune iniziative — in particolare spettacoli, visite guidate ed escape room — è tuttavia obbligatoria la prenotazione, che si effettuerà tramite la piattaforma del festival.



Il Cortile Antico di Palazzo del Bo fungerà da infopoint centrale. Oltre a ospitare informazioni logistiche, lo spazio è pensato come luogo di confronto: il team del festival sarà presente per raccogliere domande, suggerimenti e osservazioni da parte del pubblico durante tutta la durata dell’evento.



Tra le novità dell’edizione 2026 c’è un evento organizzato il 24 settembre all’interno dell’istituto penale “Due Palazzi” di Padova, rivolto al personale e alle studentesse e agli studenti detenuti. L’iniziativa rientra nelle attività che l’Ateneo dedica alla diffusione della conoscenza anche in contesti dove l’istruzione può rappresentare un’occasione di crescita.



Science4All estende la sua mappa oltre il centro storico di Padova: il festival si svolgerà anche in sedi universitarie e cittadine a Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Musei, cortili, biblioteche e laboratori apriranno le porte per illustrare la ricerca e le competenze che nascono quotidianamente negli ambienti accademici.



L’Orto botanico e il Museo della Natura e dell’Uomo saranno tra le sedi che offriranno accesso gratuito durante i tre giorni del festival. Anche i musei universitari, i centri di ricerca e altre strutture diffuse parteciperanno con eventi ed esposizioni.



Il Campus di Agripolis a Legnaro celebra il suo trentennale proponendo sabato 26 settembre un fitto programma di circa 30 attività su agricoltura, ambiente, biodiversità, alimentazione e benessere animale. Sono previste inoltre tre visite guidate all’Azienda Agraria Sperimentale “Luigi Toniolo”.



Per facilitare gli spostamenti, il Mobility Sponsor Itabus mette a disposizione il codice sconto SCIENCE15, valido per ottenere il 15% di riduzione sui titoli di viaggio relativi a tratte con origine o destinazione Padova dal 25 al 27 settembre. L’iniziativa vuole favorire soluzioni di viaggio più sostenibili per chi raggiunge la città da altre località.



In vista dell’evento è stata prevista anche una promozione sui volumi della collana Il Bo Live: dal 14 settembre e per tutta la durata del festival i libri saranno venduti con uno sconto del 20% sul prezzo di copertina. Le copie sono disponibili all’Unipd Store di Palazzo del Bo, online e nei bookshop dell’Orto botanico e del Museo della Natura e dell’Uomo.



Tra le altre novità, la manifestazione propone la maglia ufficiale di Science4All, acquistabile nei punti vendita UNIPD Store e online. Per ogni maglia venduta, 1 euro sarà devoluto a progetti di ricerca sul cambiamento climatico. I fondi supporteranno studi su interventi di rigenerazione urbana — tra cui la rimozione di superfici impermeabili, il verde urbano, l’ombreggiamento e soluzioni a basso consumo energetico — con l’obiettivo di ridurre il calore nelle città, consumi energetici ed emissioni.



Per partecipare agli eventi che richiedono prenotazione e per consultare l’intero palinsesto è possibile visitare il sito ufficiale di Science4All; le prenotazioni aprono mercoledì 16 settembre sul portale del festival.