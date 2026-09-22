Venezia Spiagge: al mare fino al 31 ottobre

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La stagione balneare al Lido di Venezia si prolunga fino al 31 ottobre 2026, con un’apertura complessiva di sei mesi e mezzo.

Venezia Spiagge, società partecipata del Comune di Venezia, annuncia il prolungamento delle attività dello stabilimento Blue Moon, inaugurate lo scorso 20 aprile, con l’obiettivo di valorizzare il litorale anche nei mesi autunnali e offrire nuove opportunità di svago e socialità a residenti e visitatori.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Dal 26 settembre e fino al 31 ottobre l’iniziativa sarà accompagnata da un programma di attività rivolte a giovani e famiglie, per rendere la spiaggia un luogo di incontro e aggregazione anche oltre la tradizionale stagione estiva.

“Venezia Spiagge è una società partecipata del Comune di cui siamo profondamente orgogliosi – dichiara l’assessore al Bilancio e alle Società partecipate Michele Zuin – Il prolungamento della stagione fino al 31 ottobre rappresenta un risultato importante, frutto di una gestione efficiente e di una visione orientata alla valorizzazione del territorio. Non si tratta soltanto di ampliare l’offerta turistica, ma di garantire un servizio di valore sociale ai residenti del Lido e dell’intero territorio comunale. Come Amministrazione continuiamo a sostenere investimenti per migliorare la qualità e la fruibilità delle nostre spiagge, promuovendo un modello di turismo sostenibile, capace di coniugare attrattività, attenzione all’ambiente e qualità della vita della comunità”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan: “Vogliamo dare una svolta concreta al concetto di destagionalizzazione, dimostrando che il Lido può essere vissuto ben oltre i tradizionali mesi estivi. Garantire sei mesi e mezzo di apertura continuativa rappresenta uno sforzo organizzativo importante, che abbiamo scelto di affrontare per offrire nuove opportunità al territorio. Con la tariffa speciale di 5 euro per le sdraio nei weekend e le attività dedicate a bambini e famiglie, vogliamo che la spiaggia continui a essere un punto di riferimento accessibile e accogliente anche in autunno. Il nostro mare ha un fascino unico in ogni periodo dell’anno e questa iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzarlo”.

Il prolungamento dell’apertura del Blue Moon si inserisce nel percorso di destagionalizzazione dell’offerta turistica del Lido, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di fruizione del litorale, favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforzare il ruolo della spiaggia come spazio di socialità a disposizione della comunità.