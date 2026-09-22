Alibaba presenta il chip Zhenwu V900: prestazioni tre volte superiori al modello precedente

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Hangzhou — Alibaba ha svelato il nuovo processore per l’intelligenza artificiale Zhenwu V900 durante la conferenza annuale Apsara a Hangzhou, definendolo il “più potente” della Cina.

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Sviluppato da T-Head, la divisione semiconduttori del gruppo, il V900 offre prestazioni tre volte superiori rispetto al predecessore Zhenwu M890. Secondo quanto reso noto dall’azienda, un cluster basato sul nuovo chip potrebbe supportare fino a 500.000 schede per attività di addestramento di modelli avanzati e di inferenza.

La presentazione rientra nella tabella di marcia di Alibaba, basata su tre pilastri: modelli di IA, chip e cloud computing. Il gruppo prevede un aumento significativo delle spedizioni annuali di chip per l’IA.

L’annuncio arriva in un contesto segnato da restrizioni statunitensi sull’esportazione di semiconduttori avanzati, misure che hanno spinto le società cinesi a sviluppare alternative interne e reso la potenza di calcolo un collo di bottiglia per il settore.

Alibaba ha inoltre fissato l’obiettivo di portare la capacità complessiva dei data center gestiti da Alibaba Cloud oltre i 20 gigawatt entro il 2032, mossa motivata da una domanda per l’IA definita dall’azienda «eccezionalmente forte» e che a medio-lungo termine supera la capacità di offerta.

Il team alla guida della famiglia di modelli Qwen ha annunciato l’intenzione di addestrare un nuovo sistema con un numero di parametri compreso tra 5 e 10 trilioni. La mossa segue il lancio di agosto del modello Qwen3.8-Max, dotato di 2,4 trilioni di parametri, e la promozione di modelli open source per sviluppatori e aziende.

Per finanziare le infrastrutture legate all’IA, ad agosto Alibaba ha avviato un’offerta azionaria per oltre 10 miliardi di dollari, parte di un piano triennale di investimenti da 380 miliardi di yuan (circa 52 miliardi di dollari) destinato a IA e servizi cloud.

Nel dibattito sul divario tecnologico con gli Stati Uniti, osservatori come Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek, hanno indicato che il principale svantaggio non riguarda talento o tecnologia, bensì le risorse di calcolo disponibili.