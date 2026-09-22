Il blocco navale a Hormuz: oltre 30 milioni di dollari al giorno e tensioni diplomatiche in vista dell’Onu

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Gli Stati Uniti stanno sostenendo una spesa superiore a 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale nello Stretto di Hormuz, misura adottata con finalità anti-Iran che, secondo Bloomberg, sta comprimendo il bilancio della Marina, gli equipaggi e la prontezza operativa complessiva.

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L’impatto economico e operativo dell’azione navale sarà uno dei punti al centro dell’incontro tra il presidente Donald Trump e i leader del Golfo, in programma a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Pentagono stima che il conflitto con l’Iran abbia già inciso per oltre 43 miliardi di dollari sulle casse americane.

La situazione nel Golfo e nello Stretto di Hormuz ha mobilitato anche canali diplomatici e militari europei. La Francia sta lavorando a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione nello Stretto, secondo quanto riferito da una fonte diplomatica.

Il Regno Unito ha deciso di fornire supporto militare difensivo all’Arabia Saudita limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi, utilizzando un aereo RAF Voyager: lo ha annunciato il primo ministro Andy Burnham, che ha parlato di un intervento dalla durata limitata nel tempo e motivato dalla tutela degli interessi britanni e regionali.

Le tensioni si manifestano anche sul piano degli attacchi diretti: l’United Kingdom Maritime Trade Operations ha segnalato che una petroliera in transito nello Stretto è stata colpita da un proiettile, con due membri dell’equipaggio lievemente feriti. D’altra parte, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniano ha dichiarato di aver abbattuto un drone americano MQ-1 sopra Hormuz.

La crisi in Medio Oriente coinvolge molteplici fronti. In Yemen l’agenzia Saba, vicina agli Houthi, riferisce che raid aerei della coalizione guidata dall’Arabia Saudita sulla città portuale di Mokha hanno ucciso sei persone, tra cui due bambini e una donna, e ferito altre otto persone. Gli Houthi, che all’inizio di settembre avevano conquistato il porto di Mokha, hanno poi preso il controllo di tratti della costa e delle isole del Mar Rosso, consolidando la loro posizione nello strategico stretto di Bab el-Mandeb. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni segnala inoltre 129.438 sfollati interni in sette province dello Yemen occidentale a causa dell’offensiva Houthi.

Sul versante europeo, l’escalation ha spinto l’Italia a rivedere la presenza militare nell’area. A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato intelligence, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici della Difesa per valutare rischi e misure per i nostri contingenti in Arabia Saudita. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che sono in corso valutazioni con “principale focus sulla sicurezza dei contingenti” e che non si esclude una movimentazione delle forze verso aree più sicure, ipotesi ritenuta al momento più probabile rispetto a una riduzione del personale. Crosetto ha inoltre ricordato che l’Italia assicurerà la continuità delle attività operative nell’ambito di Inherent Resolve, tutelando il personale.

Il dossier italiano comprende la Task Force Arabia con hub alla base King Fahd, che è finita nel mirino dei miliziani yemeniti. In queste ore sono stati ridislocati mezzi di difesa e aerei: dai caccia Eurofighter — dopo il recente attacco resterebbero tre esemplari operativi — al velivolo radar Gulfstream CAEW, fino ai sistemi di difesa terra-aria Samp-T e al radar Kronos Grand Mobile High Power; in alcune aree del Golfo è presente anche il sistema d’arma Skynex. L’Italia è inoltre impegnata nella regione con assetti negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Bahrein, e con la Task Force Land Cerbero, che comprenderebbe circa un centinaio di unità dell’Esercito.

Altri sviluppi riportati dalle agenzie: la televisione di Stato siriana ha reso noto che forze israeliane avrebbero fatto irruzione in abitazioni nel quartiere occidentale di al-Rafid, vicino a una sede delle Nazioni Unite nella periferia di Quneitra; il governo statunitense ha negato i visti ai membri dell’ufficio stampa del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, secondo Tasnim; e la situazione a Gaza continua a provocare vittime e feriti, con nuovi decessi segnalati dai soccorritori e un conteggio delle vittime dall’inizio del conflitto affidato al ministero della Salute di Gaza.

L’aumento degli attacchi e le minacce agli snodi marittimi hanno ripercussioni sull’economia: nonostante il calo del prezzo del petrolio sui mercati, i prezzi dei carburanti alla pompa risultano in aumento, una dinamica che alimenta le preoccupazioni sui costi energetici globali.