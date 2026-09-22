Zelensky a New York per l’Assemblea Onu: incontro in programma con Trump, mentre restano tensioni e attacchi sul fronte russo-ucraino

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Volodymyr Zelensky è a New York per la sessione dell’Assemblea generale dell’Onu e, secondo l’agenzia AFP, è previsto un incontro con il presidente statunitense Donald Trump “martedì pomeriggio”. A margine dei lavori il presidente ucraino è stato fotografato anche in un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

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La missione diplomatica si inserisce in un quadro di forte tensione sul terreno. Raid russi contro centri urbani ucraini hanno fatto registrare cinque vittime, mentre dall’altra parte del fronte si segnalano attacchi anche in profondità del territorio russo: nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di Kuibyshev, nella regione di Samara, provocando esplosioni e un grave incendio, riferiscono canali Telegram ucraini citando testimoni.

Il governatore di Samara, Vyacheslav Fedorishchev, ha dichiarato che l’attacco è stato respinto e che sono stati danneggiati edifici e veicoli civili. La raffineria di Kuibyshev, situata lungo il Volga nella Russia sud-occidentale, lavora circa 3,7 milioni di tonnellate di petrolio all’anno e, secondo il Kyiv Independent, fornisce prodotti usati anche dal settore militare-industriale e dalle forze armate russe.

In parallelo, alimentano il dibattito europeo le trattative sulle sanzioni contro la Russia. I ministri degli Esteri dell’Ue non sono riusciti a finalizzare un accordo sul rinnovo e sull’estensione delle misure: l’Alta rappresentante Kaja Kallas ha esortato gli Stati membri a mantenere le restrizioni, definendole “un pilastro fondamentale” della risposta europea alla guerra. Le discussioni proseguiranno a Bruxelles con l’obiettivo di estendere le misure a quasi 3.000 persone ed entità coinvolte nel conflitto.

Sul fronte delle decisioni concrete, rappresentanti dell’Unione avrebbero trovato un’intesa per depennare i nomi degli imprenditori Alisher Usmanov e Mikhail Fridman dalle liste delle sanzioni, condizionata al mancato veto di alcuno Stato membro nelle ore successive, hanno riferito alcuni diplomatici. Sempre nelle riunioni a Bruxelles si discuteva di rinnovare per tre anni le sanzioni per migliaia di altri soggetti.

Tra gli altri sviluppi internazionali, Reuters ha riferito che Zelensky ha incontrato il direttore della CIA, John Ratcliffe, in Irlanda: secondo due fonti l’incontro si sarebbe svolto oggi all’aeroporto di Shannon durante il rifornimento degli aerei dei due.

Sulle comunicazioni tra leader, Axios ha scritto che nell’ultima conversazione telefonica Donald Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Kiev ha confermato che i due si incontreranno a New York a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.

Infine, dai risultati elettorali in Russia emerge che il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto 355 seggi su 450 alla Duma di Stato, con il 57,83% dei voti secondo i dati della Commissione elettorale centrale. Il Partito Comunista si è piazzato secondo con il 13,81% e 40 seggi.