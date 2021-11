Scherma Paralimpica Pisa 2021: Matteo Dei Rossi oro a squadre nella sciabola

Dopo aver conquistato due bronzi nelle prove individuali di spada e sciabola, ieri è arrivata anche la medaglia d’oro per Matteo Dei Rossi nella quarta e ultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica della stagione 2021/2022.

Insieme ad Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci e Alberto Morelli, l’atleta di Scherma Treviso che per la sciabola si allena all’Officina della Scherma di Mirano ha vinto la gara di sciabola a squadre superando in finale l’Ungheria con il punteggio di 45-41.

Gli azzurri in precedenza avevano battuto in semifinale la Francia per 45-19 conquistandosi la possibilità di prendere parte al match decisivo di giornata.

I quattro sciabolatori italiani hanno sempre tenuto in mano le redini dell’incontro finale, portandosi in vantaggio fino al 40-25. Nell’ultimo assalto la stella della formazione ungherese Richard Osvath è stato autore di una grande rimonta in cui ha messo a segno ben 16 stoccate avvicinando pericolosamente i magiari, ma Edoardo Giordan ha chiuso prima i conti sul 45-41.

La giornata trionfale per la scherma azzurra si è conclusa con il successo della squadra femminile di fioretto. Nelle quattro giornate di gara a Pisa sono stati 13 i podi conquistati dagli atleti azzurri, tre dei quali grazie a Matteo Dei Rossi, per la soddisfazione dei CT Francesco Martinelli (spada), Marco Ciari (sciabola) e Simone Vanni (fioretto) e del coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio.

COPPA DEL MONDO DI SCHERMA PARALIMPICA – SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Pisa, 21 novembre 2021

Finale

Italia b. Ungheria 45-41

Finale 3/4 posto

Francia b. Germania 45-41

Semifinali

Italia b. Francia 45-24

Ungheria b. Germania 45-33

Quarti

Francia b. India 45-19

Classifica (5): 1. ITALIA, 2. Ungheria, 3. Francia, 4. Germania, 5. India