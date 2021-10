Santa Margherita: tra gli altri 3 giovani multati, urinavano in calle

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Nella serata e nella notte tra venerdì e sabato scorsi la Polizia locale è intervenuta ancora in Campo Santa Margherita, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo con l’Arma dei Carabinieri, provvedendo ripetutamente a sanzionare persone ed operatori economici che si sono resi protagonisti di atti contrari al decoro.

Gli operatori del Servizio Sicurezza urbana hanno sanzionato con 450 euro di multa e un provvedimento di allontanamento da Venezia per 48 ore, tre giovani universitari di 23, 20 e 19 anni, che vivono in Centro storico, sorpresi a urinare nelle calli vicine al Campo.

Sono stati inoltre sanzionati un altro giovane di 19 anni, che ha sporcato il suolo pubblico gettando a terra cibo e bevande, e un uomo di 49 anni in evidente stato di ubriachezza, che stava bivaccando proprio in Campo Santa Margherita. Anche per lui è stata disposta una multa complessiva di 550 euro e un ordine di allontanamento da Venezia per 48 ore.

Gli agenti sono intervenuti anche nei confronti di alcuni operatori economici: un esercizio artigianale di pizza da asporto, sorpreso a vendere alcolici dopo le ore 21 ha ricevuto una sanzione di 350 euro e una segnalazione, in caso di recidiva, per chiusura temporanea dell’attività.

Per la prima volta si è inoltre proceduto nei confronti di un esercizio che, nel corso della serata, nonostante i cestini del Campo traboccassero di contenitori in cartone provenienti dalla sua attività, ha omesso di recuperarli come previsto dal Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana. Anche nei confronti di questo gestore è scattata una sanzione di 350 euro.

“I controlli serali e notturni in Campo Santa Margherita – rende noto il Comando – proseguiranno su più fronti nelle prossime settimane per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti oltre che gli atti contrari al decoro”.