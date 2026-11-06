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Sanremo 2027: De Martino annuncia al Tg1 il “ControFestival” con la Gialappa’s Band

Stefano De Martino ha annunciato al Tg1 del 5/11/2026 che il DopoFestival sarà sostituito dal ControFestival, condotto dalla Gialappa’s Band dal 16 al 20 febbraio 2027.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nuovo assetto per l’intrattenimento di Sanremo. Giovedì 5 novembre 2026, durante il Tg1 delle 20:00, il direttore artistico Stefano De Martino ha comunicato che il tradizionale DopoFestival viene sostituito dal ControFestival.

L’annuncio è stato trasmesso con un filmato ironico durante il telegiornale. La conduzione del nuovo spazio è stata affidata alla Gialappa’s Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

La Gialappa’s Band commenterà a caldo le cinque serate della kermesse, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, con il loro consueto stile satirico e pungente. Per il duo si tratta di un ritorno all’Ariston a circa dieci anni dalle ultime apparizioni ufficiali.

Il dispositivo complessivo di Sanremo 2027 prende forma: il collettivo comico The Jackal, già annunciato la scorsa settimana, guiderà il PrimaFestival; De Martino resterà alla conduzione principale, affiancato dall’apporto comico dei The Jackal in apertura e della Gialappa’s Band nella chiusura delle serate.

Rimangono da definire, nelle prossime settimane, i nomi dei co-conduttori e la lista ufficiale dei cantanti Big in gara.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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