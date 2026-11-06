5 x 1000
HomenotizieTorino Film Festival 2026: la nuova edizione sarà dedicata a Marilyn Monroe...

Torino Film Festival 2026: la nuova edizione sarà dedicata a Marilyn Monroe e ospiterà John Travolta

Torino, 6/11/2026: presentata la nuova edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre, dedicata a Marilyn Monroe; ospite internazionale John Travolta.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Torino — È stata presentata a Torino la nuova edizione del Torino Film Festival, con apertura prevista per il 24 novembre. La rassegna 2026 è dedicata a Marilyn Monroe e annovera tra gli ospiti internazionali John Travolta.

La presentazione è stata seguita da un’intervista al direttore artistico Giulio Base, che accompagna l’annuncio della programmazione e degli ospiti. I dettagli sulla selezione dei film e sugli eventi collaterali sono stati illustrati nel corso della conferenza di presentazione.

L’iniziativa è stata riportata da RaiNews il 6 novembre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE