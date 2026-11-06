Torino Film Festival 2026: la nuova edizione sarà dedicata a Marilyn Monroe e ospiterà John Travolta

Torino — È stata presentata a Torino la nuova edizione del Torino Film Festival, con apertura prevista per il 24 novembre. La rassegna 2026 è dedicata a Marilyn Monroe e annovera tra gli ospiti internazionali John Travolta.

La presentazione è stata seguita da un’intervista al direttore artistico Giulio Base, che accompagna l’annuncio della programmazione e degli ospiti. I dettagli sulla selezione dei film e sugli eventi collaterali sono stati illustrati nel corso della conferenza di presentazione.

L’iniziativa è stata riportata da RaiNews il 6 novembre 2026.