San Valentino a Venezia e gli striscioni alle finestre

Arriva San Valentino e a Venezia appaiono gli striscioni alle finestre.

Un messaggio interamente dedicato alla ricerca di un amore grande e diverso da quello ordinario.

E’ quello che sta invadendo le principali strade e i luoghi più iconici di alcuni dei principali capoluoghi italiani: LOVE IS NOT ENOUGH, WE NEED BIG LOVE.

Così come nei centri storici di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna anche a Venezia numerosi ragazzi con cartelli e striscioni – appesi anche ai balconi di tanti palazzi – riportano questa frase, gridando così a gran voce la necessità di avere un amore più grande.

