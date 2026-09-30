San Michele alla Scala: oltre 1.200 studenti per una giornata di musica e legalità

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Milano, 29 settembre 2026 — La Polizia di Stato ha celebrato San Michele Arcangelo con una giornata dedicata ai giovani alla Scala di Milano, portando in scena iniziative culturali e formative su legalità e sicurezza.

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Nel tempio della musica classica hanno partecipato oltre 1.200 studenti delle scuole superiori milanesi a due eventi organizzati dall’Ufficio IV Comunicazione istituzionale. Per molti è stata anche l’occasione di visitare il teatro e conoscerne gli spazi.

La mattinata ha visto il progetto “Percorsi di legalità”, promosso dalla Polizia da due anni. Gli “attori” sono stati poliziotti che, attraverso il linguaggio teatrale, hanno affrontato con i ragazzi temi quali la sicurezza in rete, il rispetto delle regole in strada e in stazione e l’importanza del rispetto reciproco. L’incontro è stato presentato da Daniele Grassucci (Skuola.net) e dall’influencer Giusy Di Fratta, che ha condiviso la propria esperienza personale sul bullismo.

Il momento centrale è stato il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Polizia. Tra i presenti: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina. A condurre la serata sono stati Rudy Zerbi e la cantautrice Noemi, che hanno accompagnato i giovani in un percorso musicale pensato per collegare i temi delle arie al mondo giovanile e alla legalità.

Il soprano Maria Agresta e il tenore Vittorio Grigolo hanno eseguito quattro arie — “O mio babbino caro”, “Habanera”, “Mattinata” ed “E lucevan le stelle” — mentre il violino di Alessandro Quarta ha interpretato i brani Etere e Tangos. L’attore Massimiliano Caiazzo, protagonista della fiction Rai “Mare Fuori”, ha portato in scena un monologo da lui scritto incentrato sulla figura di un papà poliziotto che sacrifica la propria vita per difendere altre persone.

In platea erano presenti il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore di Milano Bruno Megale; la neo Miss Italia Sarah Rizea; gli atleti delle Fiamme Oro e della nazionale di nuoto artistico Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati; l’atleta paralimpico Simone Barlaam, insieme a Kiara Fontanesi, Alessandro Lupino e Michele Pirro. Erano inoltre presenti rappresentanti delle associazioni PizzAut, Juppiter e Ragazzi on the road.

Il momento più emozionante è stato la consegna del riconoscimento di “Poliziotto ad honorem” a Davide Simone Cavallo, conferito dal Capo della Polizia e dal presidente dell’Associazione nazionale Polizia di Stato Michele Paternoster. Nel 2025 Cavallo era rimasto paralizzato dopo una brutale aggressione subita a scopo di rapina da parte di cinque giovani a Milano; nonostante le ferite ha perdonato gli aggressori, arrestati dalla Questura di Milano, e li ha più volte incontrati e abbracciati, diventando un esempio di sensibilità e dignità del dolore.

La giornata si è conclusa con l’Inno nazionale eseguito dalla Banda musicale diretta dal maestro Maurizio Billi e interpretato da Maria Agresta e Vittorio Grigolo.