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Kayode segna all’esordio: l’Italia batte la Turchia 3-0 in Nations League

Michael Kayode segna all’esordio con l’Italia nella vittoria per 3-0 sulla Turchia in Nations League (28/09/2026). Scelta premiata del ct Mancini; Kayode gioca nel Brentford.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Italia conquista una vittoria netta in Nations League, imponendosi 3-0 sulla Turchia. Il match del 28 settembre 2026 ha visto il giovane Michael Kayode andare in rete al suo esordio con la maglia azzurra.

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Il centravanti, in forza al Brentford, ha segnato nella sua prima apparizione nella nazionale maggiore, trasformando in gol l’opportunità offerta dallo staff tecnico.

Il ct Roberto Mancini aveva deciso di lanciarlo: la rete di Kayode ha rappresentato una conferma della scelta del commissario tecnico.

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Il risultato finale, Turchia-Italia 0-3, chiude l’incontro con un bilancio favorevole per gli azzurri.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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