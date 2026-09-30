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Esposito protagonista: l’Italia batte la Turchia 4-1 in Nations League

Nations League, 28/09/2026: Pio Esposito firma il poker e l’Italia supera la Turchia 4-1; decisivo l’errore del portiere turco, Tonali colpisce il palo e Esposito ribatte.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Pio Esposito è stato l’uomo in più nella vittoria dell’Italia per 4-1 contro la Turchia, match valido per la Nations League giocato il 28 settembre 2026.

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Il colpo decisivo nasce da un errore del portiere turco sul rilancio: gli Azzurri approfittano dell’occasione e, sulla successiva azione, Tonali calcia da fuori area colpendo il palo. Sul rimpallo l’attaccante dell’Inter Pio Esposito è pronto a ribattere in rete, completando così il poker personale che vale il risultato finale.

La partita conferma il buon momento dell’attaccante dell’Inter, autore dei quattro gol che fissano il punteggio sul 4-1 a favore dell’Italia nella competizione europea.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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