San Marco, incidente in albergo: pentola di acqua bollente si rovescia addosso a dipendente

Brutto infortunio per un addetto alla cucina di un noto albergo di Riva degli Schiavoni, a Venezia.

Mentre nei locali erano in piena operatività le manovre per la cena per gli ospiti dell’albergo, una pentola piena di acqua bollente di notevoli dimensioni, per motivi accidentali, si è rovesciata.

Un cuoco, che si trovava più vicino di tutti al momento dell’incidente, è stato così colpito da un vasto getto di acqua rovente.

“Fortunatamente”, dopo i primi attimi di grande concitazione è stato verificato che il getto aveva colpito “solo” la parte sinistra dell’uomo, centrando la gamba e il piede.

L’infortunio domenica scorsa poco dopo le venti.

Il malcapitato, residente a Venezia, è stato prontamente soccorso dai colleghi e dal personale dell’albergo.

Chiamata un’ambulanza è stato poi condotto all’ospedale per le ustioni.