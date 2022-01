San Marco: l’angelo perde un pezzo dell’ala. L’allarme della Nuova Venezia

I veneziani, ma non solo, che hanno sfogliato i giornali o le rassegne stampa questa mattina avranno fatto un salto sulla sedia. A San Marco un angelo ha perso un pezzo di ala come riporta la Nuova Venezia in edicola oggi. Il titolo prosegue anche con “Allarme per le statue delle Procuratie Nuove”. Come spiega l’articolo a firma Carlo Mion il pezzo crollato è precipitato sui tavolini del bar Aurora in Piazza San marco. Si tratta di una parte delle opere di Vincenzo Scamozzi risalente a fine ‘500.

Tutti i dettagli sul quotidiano in edicola.