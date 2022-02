“Oggi a Venezia 80-90mila persone, ma sono interessati solo a spritz, cicchetti e ombre”. Lettere

Non so se il ticket sia la soluzione giusta per questa città ma vorrei fare una considerazione.

Ieri, sabato 19 febbraio, e oggi 20 febbraio, ( giorni di carnevale) 69.000 presenze ieri, 80/90 mila oggi: vorrei chiedere a tutti i commercianti, che oggi hanno tenuto aperto con orario continuato per 10/12, ore cosa ha portato di incassi questa massa di gente !!!

Io in queste giornate guardo la gente che passa e basta ! e sono in un punto di forte passaggio !

Devo dire che gli unici incassi che ho fatto sono stati da parte dei veneziani !

Quei pochi veneziani che sono rimasti e che devo ringraziare !!!!

Questi turisti non sono interessati a niente se non a spritz cicchetti e ombre.

Paola

(lettera firmata)