San Donà, incendio al tetto di un capannone. Pompieri con le autobotti

San Donà di Piave, prende fuoco il tetto del capannone di una ditta.

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tabina, a San Donà, per l’incendio che ha provocato un po’ di paura ma fortunatamente nessun ferito.

Il fumo si è alzato dal tetto di un capannone di una ditta di cartongesso.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati con squadre dal locale distaccamento e da Mestre con due autopompe e due autobotti, oltre a un’autoscala.

Grazie al lavoro di quattordici operatori è stato possibile domare il rogo.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero a tutta la superficie della copertura e quindi dello stabilimento.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento sono terminate dopo circa due ore.