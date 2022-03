Samuel Carletti, 22 anni, morto dopo la palestra

Samuel Carletti è morto improvvisamente, senza che nessuno potesse sospettarne problemi di salute. D’altronde era un grande sportivo in piena attività e nessuno poteva prevedere una tragedia così.

Samuel è morto nella sua auto, per strada, anche se era ormai praticamente arrivato a casa.

Era tutto normale come già avvenuto un’infinità di altre volte fino ad un attimo prima. Invece è arrivato un malore tremendo, di quelli che ti toglie il fiato, impedendoti anche di chiedere aiuto.

Samuel non è riuscito nemmeno a uscire dall’auto, né a chiamare qualcuno.

Samuel Carletti, 22 anni, di Selva del Montello, è un altro nome di persona giovane e sana, per quanto conosciuto, che va ad allungare il tragico elenco di morti improvvisamente e apparentemente senza spiegazione.

Lunedì sera era appena uscito dalla palestra in cui si allenava, a Treviso, salutando gli amici con la consueta cordialità di gruppo.

La tragica scoperta è stata fatta dal papà che, non vedendolo a letto, è uscito per controllare trovando la sua auto ancora in moto alle 4 della mattina.

Il ragazzo al posto di guida. Immobile. Inutili i soccorsi. Il povero Manuel era già spirato con i pugni chiusi, forse a dimostrare un acutissimo dolore improvviso.

Il corpo è stato accompagnato all’obitorio dell’ospedale di Montebelluna. Il magistrato di turno potrebbe richiederne l’autopsia.

Il padre ha sgomberato subito il campo da “strani sospetti” confermando che il ragazzo seguiva un regime di vita molto sano, era un naturista. Non usava “aiuti” per l’attività sportiva, non beveva e non fumava.

Unico indizio, forse, un’influenza appena superata, quella a cui fa riferimento lui stesso inviando l’ultimo messaggio agli amici: “Superata influenza: 90 kg” indicando probabilmente un aumento di peso che può essere fisiologico in una fase di inattività.

La notizia si è diffusa in un attimo provocando sofferenza e cordoglio nell’intera comunità.

Samuel Carletti era amato e benvoluto da tutti grazie al suo carattere gioviale e generoso. Sempre pronto ad aiutare gli altri, aveva abbracciato il percorso per diventare personal trainer.

Non possono ancora essere fissate, al momento, le esequie.